محافظ المنوفية: توزيع ما يزيد عن 237 ألف كارت ذكى للفلاح بنطاق المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن اجمالى ما تم توزيعه منذ بدء العمل بمنظومة الحيازة الإلكترونية "الكارت الذكى للفلاح" وحتى الآن بلغ (237) ألفا و(861 ) كارتا ذكيا، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار خطة الدولة لتطبيق التحول الرقمي بالقطاع الزراعي والتوجه نحو إقامة مشروعات زراعية حديثة تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمنظومة توزيع كافة مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة بالموسم الشتوى، حيث أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم الإنتهاء من توزيع ما يزيد عن (19) ألفا و(839) طن نترات ويوريا (ائتمان) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتاً إلى توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تقدر بأكثر من (25) ألفا و(412) طن يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

هذا وفيما يخص المتابعة الدورية لتطهير المساقى الخصوصية بنطاق المحافظة ، فقد تم الإنتهاء من تطهير مسافة طويلة بلغت (10) كم و(200) متر بنواحي (البتانون بمركز شبين الكوم، طنبشا ببركة السبع ، وكذا قشطوخ بمركز تلا ، و البرانية بأشمون لخدمة (1015) فدانا زراعيا، وشدد المحافظ على ضرورة التواجد الميدانى للمتابعة الدورية لمنظومة العمل والتأكد من رفع كافة نواتج التطهير للترع والمجاري المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على المظهر الحضاري والصحة العامة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، واستمرار لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بنشر التوعية بين جموع الفلاحين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بكافة المحاصيل الزراعية والحصول على أعلى انتاجية للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للفلاح، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم عقد (34) ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة فى مجالات ( مكافحة الحشائش في القمح والبطاطس، الإنتاج الحيوانى، التنمية الريفية ، تطوير مراكز تجميع الألبان ، الحمى القلاعية وتمية الثروة الحيوانية ، ترشيد استهلاك المياه والرى الحديث ، التغيرات المناخية ، وكذا ملوثات الغذاء الصحى ، التشتية في الحيوانات المزرعية، وزراعة المحاصيل الزراعية من الموالح وبنجر السكر والخضار ).