صحة الإسكندرية: 53 عيادة مسائية تستقبل 3783 مريضا بجميع التخصصات

الإسكندرية - أحمد الزغبى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، وتحت إشراف عام الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية للطب العلاجى، استكمال افتتاح العيادات المسائية المتميزة بمستشفيات المديرية على مستوى المحافظة.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية للطب العلاجى، أنه تم حتى الآن افتتاح عدد 53 عيادة تخصصية متميزة تعمل بالفترة المسائية، وتم استقبال عدد 3783 مريض بالعيادات منذ الإعلان عن تشغيلها نهاية نوفمبر الماضى.

وأشارت الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية، إلى أن العيادات تعمل بتخصصات دقيقة، ويتم بالعمل بها استشاريون واخصائيون بجميع التخصصات، وتصدرت المراكز الأولى لأعلى تردد للمرضى بالعيادات مستشفى رأس التين العام ثم، اطفال الرمل وم.ابوقير.

وعلى صعيد آخر كانت مديرية الصحة بالإسكندرية، أعلنت عن استقبال عدد 1291 مريض بمكاتب تقديم الخدمة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، مند بداية المشروع باول ديسمبر الماضى، وتصدرت مستشفى الجمهورية وراس التين واطفال الرمل أعلى نسبة تفاعل للمرضى مع المنظومة لتلافى اسباب الشكاوى.

وأضافت الدكتورة ميرفت السيد، أن المشروع يهدف إلى التيسير على المواطنين فى حالة وجود أى عائق أو شكوى أثناء تقديم الخدمة الطبية داخل المستشفيات بمتابعة، وان هيكل المشروع يتكون من إدارات المستشفيات والجودة والخدمة الاجتماعية وخدمة المواطنين بمديرية الشئون الصحية، وفرق تكامل ودمج خدمات المواطنين بالمستشفيات.

وأوضحت وكيل المديرية، أنه تم تكليف الدكتورة بسمه يوسف كمنسق العام للمنظومة بالمديرية، وقد تم تفعيل المنظومة بمستشفيات وزارة الصحة الغير تابعة للمديرية بتردد 97 مريضا بأول اسبوع لها من بداية شهر يناير وأيضا تم تفعيل المنظومة بوحدات ومكاتب الصحة التابعة لإدارة الطب الوقائى بالمديرية، بتنسيق الدكتورة شروق احمد بتردد 209 حالات بالأسبوع الاول من تفعيل المنظومة بالوحدات.

وأشارات وكيل المديرية، إلى أن فريق المشروع يستقبل المواطنين وتلقى شكاواهم ويقوم بالعمل على حلها مع تسجيل كل ذلك فى سجل خاص، كما يقوم الفريق بعمل استبيانات عشوائية للوقوف على مدى رضاء المواطنين، مشيرة أنه تم توزيع زى خاص على أعضاء الفريق بكل مستشفى، كما تم تكريم الأخصائى الأول المثالى لعام 2022 خلال الاجتماع الدورى لهم، بقيادة نجلاء صبره مديره إدارة الخدمة الاجتماعية بالمديرية فحصل على التكريم كلا من أخصائى مستشفى الحميات والعوضى وكوم الشقافة وأخصائى منطقة المنتزه وأخصائى وحدة طب أسرة حجر النواتية.

العيادات المسائية



العيادات المسائية



العيادات المسائية