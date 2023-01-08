زراعة الوادى الجديد: ندوات ميدانية للمزارعين بحقول القمح الإرشادية.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد ، عن تنفيذ ندوات ميدانية للمزارعين بحقول القمح الإرشادية بمركزي الخارجة والفرافرة بالتعاون مع المحطة الاقليمية للبحوث الزراعية وقسم بحوث القمح، تحت رعاية الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، حيث جرى تنفيذ ندوه إرشادية لمحصول القمح والتابع للحمله القومية للنهوض بمحصول القمح بالمحافظة بناحية قرية الخرطوم وبئر 3، بحضور الدكتور صلاح جميل أستاذ وقاية النبات وعضو الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح ، والدكتورة حنان طيب عبدالله، من قسم بحوث القمح ومسئول الحمله القوميه بالمحافظة، والمهندس محمود جداوى عن إدارة الإرشاد الزراعى وأخصائى القمح بالمحافظة، ولفيف من المزارعيين و المهندسين بالجمعية الزراعية بالخرطوم .

وتحدثت الدكتوره حنان طيب عن التوصيات الفنية لمحصول القمح خلال تلك الفترة من حيث الإهتمام بالنقاوة اليدوية للحشائش، وإنه يجب الإهتمام بنقاوة الحشائش المختلفة بعد عملية الرش خاصة حشيشة الزمير، كما تحدث الدكتور صلاح جميل.

عن التوصيات الفنيه لمقاومة الحشائش بمحصول القمح لزيادة الإنتاجية، ومنها التوصية بتطبيق المبيدات بالمعدلات الموصي بها في المواعيد الموصي بها، وأنة كلما يتم التاخير في تطبيق المبيدات لمعالجة الحشائش العريضة او الرفيعة يؤثر بالسلب علي انتاجية المحصول.

كما جرى تنفيذ ندوة حقلية عن محصول القمح بمركز الفرافرة، بالتعاون بين الادارة الزراعية بالفرافرة برئاسة المهندسة فايزة محمد عبد الوهاب ، والدكتور مؤمن عجلان استاذ المحاصيل الحقلية ورئيس بحوث القمح حيث تم تنفيذ ندوة حقلية عن القمح بحقل بحضور المهندس محمد علي عمر رئيس قسم الارشاد بالفرافرة، والمهندس علي عبدالموجود احمد رئيس الوحدة الزراعية بالنهضة، وعدد من المزارعين والفلاحين والمشرفين الزراعيين.

و تحدث دكتور مؤمن عن أهمية محصول القمح من الناحية الاقتصادية للمزارع والناحية القومية و أصناف القمح الجيدة والملائمة للظروف الجوية للمحافظة و العمليات الزراعية والخدمة للمحصول والتسميد، و أهمية الري في المراحل المختلفة للنبات و برنامج المكافحة للحشائش والامراض.