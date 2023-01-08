اليوم السابع
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خدمات مجانية لتنمية مهارات ذوى الهمم بشمال سيناء بمركز التخاطب والتكامل الحسى

الأحد، 08 يناير 2023 09:00 ص
خدمات مجانية لتنمية مهارات ذوى الهمم بشمال سيناء بمركز التخاطب والتكامل الحسى جانب من العمل فى المركز
شمال سيناء ـ محمد حسين

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وفرت الدولة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة، خدمة تنمية المهارات لذوي الهمم من ابناء محافظة شمال سيناء بكافة أعمارهم من خلال  مركز التخاطب والتكامل الحسى وتنمية المهارات، الذى يستقبل يوميا المستفيدين من الخدمة  فى مقره بمركز شباب مدينة العريش.

وقالت الدكتورة ماجدولين الشعراوى مدير مكتب ذوى الهمم وقصار القامة بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، ان مركز التخاطب والتكامل الحسى وتنمية المهارات يقدم خدماته بمركز شباب العريش على مستوى يليق بهم، وعمل تقييمات للأطفال ومقابلات أولياء الأمور، وجانب من جلسات التقييم المهارى واللُغوى والمقابلات الشخصية لأولياء الأمور وتطبيق إختبار الذكاء وتقديم جلسات التخاطب وتنمية المهارات لمن تم تقييمهم، وجلسات التخاطب وتنمية المهارات وتعديل السلوك واختبارات الذكاء بالمركز، اضافة لجلسات لزيادة الانتباه والتركيز والقدرة على الإبداع وتقوية أنامل اليدين.

وأضافت أن المركز هو نتاج بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة، لإنشاء 64 مركز بكافة محافظات مصر، كان  من بينها هذا المركز فى مدينة العريش بشمال سيناء.

وأشارت إلى أن المركز معني بتنمية المهارات والعلاج لكل من يحتاج لهذه الخدمة وليس فقط ذوى الهمم، وافتتح فى شمال سيناء أكتوبر الماضى، وتقدم للاستفادة من خدماته 200 حالة بينهم 60 حالة على قائمة الانتظار، ويقوم بالعمل فيه 9 متخصصين تم تدريبهم على القيام بدورهم بشكل ناجح .

وأوضحت انه نظرا لكم الإقبال ووجود اعداد فى قائمة انتظار، تم الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة لإنشاء مركز ثانى بمحافظة شمال سيناء جاري  اختيار موقعه لإفتتاحة قريبا.

وتابع ناصر العزازى مدير مركز شباب العريش، ان المركز هو اضافة جديدة وخدمة مجانية هى الأولى من نوعها لأبناء محافظة شمال سيناء، وفرتها وزارة الشباب والرياضة داخل مركز شباب مدينة العريش.

وقال انه  تم توفير مقر مجهز لاستقبال الحالات، وإجراء الجلسات داخل غرف مغلقة ومكان للتدريبات، فضلا والعمل يتم بواسطة فريق من المتخصصين.

واشارت الدكتورة نورا محمود عرندس  مدير مركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بشمال سيناء، انه يتم استقبال الحالات يوميا من حتى الساعة السابعة مساء، ويسبق استقبال كل حالة  اجراء تقييم وبحث بمشاركة اولياء الأمور لتحديد مسار مواجهة المشكلة، وقيام المتخصص فيها بدوره وتتنوع ما بين لغوية ومهارية .

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، ان المركز هو خدمة وفرتها الدولة عن كاهل الأسر التى لديها حالات تحتاج للعلاج.

واشار ان المركز نجح ان يستقبل اعداد كبيرة من المستفيدين من خدماته، ويحقق توجه الدولة فى هذا السياق من اهتمام بأصحاب الهمم وتنمية مهاراتهم.

افتتاح المركز
افتتاح المركز

 

 
تأهيل لاطفال
تأهيل لاطفال

 

تنمية المواهب
تنمية المواهب

 

جانب من العمل فى المركز
جانب من العمل فى المركز

 

جانب من العمل
جانب من العمل

 

من داخل المركز
من داخل المركز

 

 


شمال سيناء

الشباب والرياضة

مركز التخاطب

ذوى الهمم

تنمية مهارات

التكامل الحسى

العريش

مركز شباب العريش



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