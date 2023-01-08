حملات مكبرة بالإسكندرية لإيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة التعديات

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة لإيقاف البناء المخالف، وذلك فى اطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة التصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة.

وتنفيذا لذلك ؛ شنت وحده التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار الكائن 92 ش بن منقذ وتم التحفظ على ونش وخلاطة.

ونفذ حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حمله فورية لإزالة بناء مخالف فى المهد عبارة عن سور من الطوب على قطعة أرض فضاء خلف شارع 218 جنوب المتراس وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف.

وقام حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف حيث تمت إزالة حوائط مخالفة بطريق الإصلاح وعزبة الصعايدة وإزالتها حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وشهد حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء غرفتين على أرض زراعية الكائنة آخر شارع مستشفى الكلى والتحفظ على ونش وكمية من الأسمنت وكذا إيقاف أعمال تركيب جمالون صاج خلف ش القاعة والتحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة.

وواصل حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملاته حيث تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص عبارة عن سور من الطوب الأبيض بقرية الناصرية تم ازالته بالكامل.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أى أعمال بناء مخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى مخالف.