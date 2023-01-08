اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 يناير 2023 04:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعليم الجيزة تحذر الطلاب: ممنوع اصطحاب الموبايل فى لجان الامتحانات

الأحد، 08 يناير 2023 03:17 م
تعليم الجيزة تحذر الطلاب: ممنوع اصطحاب الموبايل فى لجان الامتحانات امتحانات
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ضوابط تقدم طلاب صفوف النقل لامتحانات الفصل الدراسي الأول والمقرر لها أن تنطلق غدا الإثنين، واتخذت عدة إجراءات تحذيرية وإجرائية تتعلق بمنظومة الامتحانات فى إطار الاستعداد لها، حيث حذرت المديرية الطلاب من حيازة التليفون المحمول أثناء أداء الامتحانات، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
 
وقالت مديرية تعليم الجيزة في بيان لها: "وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن الامتحانات التى ستنطلق غدا الإثنين الموافق 9/1/2023، يمنع منعا باتا على جميع الطلاب اصطحاب الموبايل معهم حتى ولو كان مغلقا، ومن يخالف تلك التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية، وعلى المراقبين والملاحظين اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تلك الظاهرة وحتى تسير العملية الامتحانية بشكل لائق".
 
ومن جانبه، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استعدادات مديرية التربية والتعليم والأحياء والمراكز، لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، حيث تبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي غداً الاثنين 9 / 1 / 2023، وتستمر حتى 14 و 16 / 1 / 2023، وامتحانات الصف السادس الابتدائي يوم 15 / 1 / 2023 وتنتهي يوم 18 / 1 / 2023.
 
ووجه "راشد"، بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكداً أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والفنية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات بشكل سليم.
 
وأكد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب.
 
ووجه بمنع استخدام المحمول داخل اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.
 
ومن جانبه، أشار أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على التواصل المستمر من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل الفوري مع أي معوقات لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

تعليم الجيزة

تعليم

امتحانات الفصل الدراسي الاول

الفصل الدراسي الاول

امتحانات

الشهادة الاعدادية



الموضوعات المتعلقة

التعليم توجه بوضع علامة مائية على ورقة امتحانات الشهادة الإعدادية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 08:55 م

التعليم توجه طلاب الشهادة الإعدادية والثانوى العام بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:04 م

مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة

الخميس، 22 ديسمبر 2022 01:37 م

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالمنيا

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 10:26 ص

تعرف على مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بقنا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:58 ص

تعرف على جداول امتحانات الشهادة الإعدادية ومراحل النقل الابتدائية والثانوية بسوهاج

الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:53 ص

10 معلومات عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 09:00 ص

ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالجيزة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 04:35 م

ننشر موعد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بدمياط‎‎

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:44 ص

مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بالقاهرة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:54 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة