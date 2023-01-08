تحصين 54155 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة منذ انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، حيث تم تحصين 54155 حيوان حتى الآن، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر ، فى بيان صحفى، أنه تم الإنتهاء من تحصين 54155 حيوان ضمن الحملة شملت 22345 رأس أبقار، و5400 رأس جاموس، و26410 رأس أغنام وماعز، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وكذلك حرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، على إستمرار مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها أحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصينات ضد الأمراض الوبائية والإرشاد البيطرى بتلك الأسواق، وذلك لتوعية المواطنين ومربى وتجار الماشية بتلك الأسواق بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة به ضد الأمراض الوبائية، وحرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، فضلاً عن توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بتلك الأسواق بأهمية التأمين على الماشية وتعريفهم بالمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم، وذلك حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.

وتواصل لجان الطب البيطري من إدارة الأقصر البيطرية أعمالها فى المرور على سوق المواشي بقرية الحبيل، لمتابعة تحصين المواشي وتوعية أصحابها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر، ويتم استكمال تفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كل فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة الأقصر البيطرية، برئاسة الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية ورئيس اللجنة، وعضوية الدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر.