القابضة للتشييد: تعيين ناجى علوان رئيسا لقطاع العمليات بالمساهمة المصرية العبد

كتب عبد الحليم سالم

قررت الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تعيين المهندس ناجى علوان رئيسا لقطاع العمليات، بالشركة المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، إحدى شركاتها التابعة، وذلك بترشيح من المهندس سعيد فتوح الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة.

كان المهندس ناجى علوان، يشغل منصب مساعد الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للمرافق بالشركة، والإشراف على مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسبق أن كشف لـ"اليوم السابع"، أن العديد من المشروعات تم تنفيذها بنسبة 100%، لافتا إلى أن هناك انضباطا كاملا فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة التي تحظى بأولوية أولى للشركات الشقيقة وفق توجيهات الوزارة والشركة القابضة للتشييد والتعمير.

أضاف أن أبرز المشروعات التى تنفذها مبادرة حياة كريمة من خلال "العبد" 102 مشروعا بمحافظات الجمهورية المختلفة تخدم 86 قرية و15 مركزا بمختلف محافظات الجمهورية ما بين (21) قرية بمحافظة البحيرة وقريتان بمحافظة الغربية وعدد (3) قرية بمحافظة المنوفية و15 قرية بمحافظة المنيا و26 قرية بمحافظة سوهاج وعدد (8) بمحافظة قنا وعدد (11) قرية بمحافظة أسوان، وذلك بقيمة 6.3 مليار جنيه.