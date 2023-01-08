السفير الأردني بالقاهرة يزور المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" بقصر القبة

أجرى السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية فى القاهرة زيارة للمعرض العربى للأسر المنتجة " بيت العرب " الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ويقام تحت رعاية رئيس الجمهورية فى قصر القبة، حيث عبر عن سعادته بالتواجد فى المعرض الذى يقام تحت اسم "بيت العرب"، وما يتضمنه من تنوع ينم عن الجهد المصرى فى الحفاظ على هذا التنوع ودعم الأسر المنتجة خاصة الأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة.

وقال السفير الأردنى إن المملكة الأردنية الهاشمية هى ضيف شرف المعرض، مقدما الشكر للحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعى على هذه المبادرة، ومتطلعًا لمزيد من التعاون بين الدولتين الشقيقتين، مشيرا إلى أن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية فى المعرض مشاركة مهمة ومتنوعة وقد لمس لدى المشاركين الأردنيين تقديرهم للدعم الذى قدم لهم من قبل الحكومة المصرية.



وأضاف أنه يأمل أن يقام هذا المعرض سنويا لما له من أهمية فى تبادل الخبرات والإطلاع على تجارب الآخرين، مشيرا إلى أن الأسر المنتجة تحتاج لدعم القطاع الحكومى والخاص نظرا لدورها فى زيادة دخل الأسر والحد من البطالة داعيا إلى انسياب التجارب بين المجتمعات فى الأقطار العربية ودعم دخول المنتجات بين الأشقاء العرب والاستفادة من إقامة هذه المعارض.



وتفقد السفير الأردنى خلال زيارته أجنحة المعرض وجناح المملكة الأردنية الهاشمية، مبديا إعجابه بمشغولاتهم اليدوية ومنتجات البحر الميت، وأثنى على المعروضات، مشيدا بما تتميز به من جودة.



ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض الذى يقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسى بمحافظة القاهرة حتى 11 يناير الجارى، ويفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهور من الساعة ١٠ صباحا حتى ١٠ مساء من بوابة رقم (١) بقصر القبة، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة على موقع um-in.com والموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى وحسابات وزارة التضامن الاجتماعى على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يشهد مشاركة 13 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وتبلغ عدد الأسر المنتجة المشاركة فى المعرض حوالى 150 أسرة منتجة موزعة كالتالى 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.