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البرق ينير سماء القليوبية.. وأمطار متوسطة تضرب بعض المدن (صور)

الأحد، 08 يناير 2023 09:41 م
البرق ينير سماء القليوبية.. وأمطار متوسطة تضرب بعض المدن (صور) البرق ينير سماء القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهدت عدة مناطق متفرقة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، انتشار البرق الذي أنار سماء المحافظة، وسط تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ببعض الأنحاء الأخرى، وإعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ وإصدار توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار من خلال توفير المعدات، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، لمواجهة تراكم أي كميات مياه الأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية.

وتجدر الإشارة الى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت، فى بيان لها، من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، علي التواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

ووجه "مجاهد"، بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

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