استقالة وزيرة العدل التشيلية بسبب عفو الرئيس عن سجناء شاركوا فى أعمال عنف

فاطمة شوقى

أعلنت مارسيلا ريوس، وزيرة العدل التشيلية، استقالتها من منصبها، اعتراضا على عفو رئاسى منحه رئيس تشيلى، جابرييل بوريك، لأشخاص مرتبطين باحتجاجات عنيفة فى 2019، وفقا لقناة تلى سور الفنزويلية.

وأشارت القناة إلى أن مصادر من رئاسة الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية، أكدت الاستقالة التى حدثت وسط رود فعل على قرار بوريك المثير للجدل، بالعفو عن 12 معتقلا خلال احتجاجات عام 2019.

وأشارت القناة إلى أن قرار العفو كان امتيازا رئاسيا بحسب الدستور ، إلا أن اليمين أدان القرار ، حيث تم الإعلان عن 11 عفوا منذ البداية، وفى النهاية صدر 13 عفوا، فضلا عن قلة المعلومات عن المفرج عنهم.

وبحسب وسائل إعلام محلية ، انسحبت القوى المعارضة للسلطة التنفيذية التشيلية من المفاوضات بشأن اتفاقية أمنية جديدة وهددت بتقديم اتهام دستوري للوزير ريوس.

عند الإبلاغ عن استقالة وزيرة العدل، أعلن بوريك أنه تم اكتشاف "انحرافات" في عملية النفي، وحكم بأنه "عندما تحدث مواقف من هذه الخصائص فى السياسة ، يجب أن نتحمل المسؤوليات"، ومع ذلك ، بعد ذلك بقليل ، شكر "مارسيلا على تفانيها في العمل في هذه الأشهر العشرة في الوزارة" ، في سياق استقال فيه أيضًا رئيس الأركان ، ماتياس ميزا-لوبهانديا.

وكانت تشيلى تمر بأزمة حول الدستور بعد الرفض المفاجئ لاقتراح دستور جديد في 4 سبتمبر ، تمكن الكونجرس والنخب السياسية من الاتفاق على آلية جديدة لإعداد اقتراح آخر للدستور الحالى المعروف بـ "ماجنا كارتا" ، والذي ورثته تشيلي من الحقبة الدكتاتورية، ويجب أن يقدم الخمسون خبيرا الذين تم اختيارهم اقتراحهم للجمهور في 19 نوفمبر 2023.

ويتجه التشيليون إلى صناديق الاقتراع في موعد يتم تحديده (كما هو متوقع في يناير 2024) ، مع تصويت إلزامي ، لتحديد ما إذا كانوا أم لا الموافقة على هذه المسودة الجديدة.