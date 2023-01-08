اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 يناير 2023 03:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

استقالة وزيرة العدل التشيلية بسبب عفو الرئيس عن سجناء شاركوا فى أعمال عنف

الأحد، 08 يناير 2023 02:59 م
استقالة وزيرة العدل التشيلية بسبب عفو الرئيس عن سجناء شاركوا فى أعمال عنف سجن - أرشيفية
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مارسيلا ريوس، وزيرة العدل التشيلية، استقالتها من منصبها، اعتراضا على عفو رئاسى منحه رئيس تشيلى، جابرييل بوريك، لأشخاص مرتبطين باحتجاجات عنيفة فى 2019، وفقا لقناة تلى سور الفنزويلية.

وأشارت القناة إلى أن مصادر من رئاسة الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية، أكدت الاستقالة التى حدثت وسط رود فعل على قرار بوريك المثير للجدل، بالعفو عن 12 معتقلا خلال احتجاجات عام 2019.

وأشارت القناة إلى أن قرار العفو كان امتيازا رئاسيا بحسب الدستور ، إلا أن اليمين أدان القرار ، حيث تم الإعلان عن 11 عفوا منذ البداية، وفى النهاية صدر 13 عفوا، فضلا عن قلة المعلومات عن المفرج  عنهم.

وبحسب وسائل إعلام محلية ، انسحبت القوى المعارضة للسلطة التنفيذية التشيلية من المفاوضات بشأن اتفاقية أمنية جديدة وهددت بتقديم اتهام دستوري للوزير ريوس.

عند الإبلاغ عن استقالة وزيرة العدل، أعلن بوريك أنه تم اكتشاف "انحرافات" في عملية النفي، وحكم بأنه "عندما تحدث مواقف من هذه الخصائص فى السياسة ، يجب أن نتحمل المسؤوليات"، ومع ذلك ، بعد ذلك بقليل ، شكر "مارسيلا على تفانيها في العمل في هذه الأشهر العشرة في الوزارة" ، في سياق استقال فيه أيضًا رئيس الأركان ، ماتياس ميزا-لوبهانديا.

وكانت تشيلى تمر بأزمة حول الدستور بعد الرفض المفاجئ لاقتراح دستور جديد في 4 سبتمبر ، تمكن الكونجرس والنخب السياسية من الاتفاق على آلية جديدة لإعداد اقتراح آخر للدستور الحالى المعروف بـ "ماجنا كارتا" ، والذي ورثته تشيلي من الحقبة الدكتاتورية،  ويجب أن يقدم الخمسون خبيرا الذين تم اختيارهم اقتراحهم للجمهور في 19 نوفمبر 2023.

 

ويتجه التشيليون إلى صناديق الاقتراع في موعد يتم تحديده (كما هو متوقع في يناير 2024) ، مع تصويت إلزامي ، لتحديد ما إذا كانوا أم لا الموافقة على هذه المسودة الجديدة.

 

 

 

 

 


تشيلى

وزيرة العدل التشيلية

استقالة

احتجاجات

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة

تحديات أمريكا اللاتينية فى 2023.. 3 دول تشهد انتخابات رئاسية.. بيرو على صفيح ساخن وسط حالة عدم يقين سياسى.. المعارضة الفنزويلية تعد مرشحها لمنافسة الرئيس فى 2024.. واستفتاء دستورى "مصيرى" فى تشيلى

الأحد، 01 يناير 2023 05:00 ص

رئيس تشيلى يعلن حالة الكوارث بسبب حريق ضخم أثر على أكثر من 400 منزل.. فيديو

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 11:16 ص

تشيلى تعتزم رفع مستوى التمثيل الرسمى فى فلسطين

الخميس، 22 ديسمبر 2022 08:55 ص

تشيلى فى حالة تأهب إزاء نشاط بركان فيلاريكا

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 10:41 م

بولندا يقتنص فوزاً صعباً أمام تشيلي 1-0 قبل خوض كأس العالم 2022.. فيديو

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 09:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة