إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بالمنيا، وتلقت الاجهزة الامنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 7319 ن س ا، ربع نقل بعامود إنارة، بطريق الشرفا في مجلس قروي نزلة حسين بشرق النيل بمركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من: مؤمن شحاتة محمد 43 عاما، عبد الباسط محمد علي 65 عاما، وفاء عاشور محمود 39 عاما، صفية أحمد عبد الغني 29 عاما، علي محمد منازع 53 عاما، عيد ماهر يعقوب 43 عاما، وابنه كيرلس 16 عاما، حسن سعداوي محمد 30 عاما، رجب أحمد راشد 24 عاما، بولس عزيز فانوس 12 عاما، ويقيمون في قري الحوارته والشرفا والحواصلية ونزلة عبيد.

تم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين نزيف وكدمات وسحجات واشتباه إرتجاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.