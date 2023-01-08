إصابة طفلة إثر تناولها عقاقير طبية عن طريق الخطأ فى الشرقية

استقبل مستشفى أولاد صقر المركزى "جومانة م" 6 سنوات مقيمة منشية ناصر التابعة لمركز أولاد صقر، مصابة بحالة إعياء شديدة إثر تناولها أقراص من عقار مهدئ بطريق الخطأ، وتم تحويلها إلى قسم السموم بمستشفى الزقازيق الجامعى، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لها.

وفى سياق متصل، لقى شاب بمحافظة الشرقية، مصرعه أسفل عجلات القطار بنطاق مركز كفر صقر، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول "سعيد ال ص " 37 عاما مقيم منشية شلبى نطاق كفر صقر، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وبالانتقال والفحص من قبل الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس، تبين أثناء عبور المتوفى شريط السكك الحديدية من أمام مزلقان ميزانية شلبي نطاق كفر صقر، صدمه القطار وتوفى متأثرا بإصابته.

تم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

فيما أصيب 10 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس العاشر من رمضان، مساء أمس، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم،حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى العاشر الجامعى، بوصول 10 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتبين من الفحص وانتقال الأجهزة الأمنية تبين وقوع حادث إنقلاب ميكروباص بطريق بلبيس العاشر من رمضان،أمام مصنع المكرونة، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.