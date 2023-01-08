اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 يناير 2023 05:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة سائق فى حادث انقلاب توك توك بمنطقة وادى الملاك بالإسماعيلية

الأحد، 08 يناير 2023 04:05 م
إصابة سائق فى حادث انقلاب توك توك بمنطقة وادى الملاك بالإسماعيلية انقلاب توك توك - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب سائق توك توك بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح بالجسم نتيجة انقلاب التوك توك الذى يقوده بمنطقة وادى الملاك دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى التل الكبير المركزى لإسعافه ورعايته طبيا.
 
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب توك توك بمنطقة وادى الملاك دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة سائق التوك توك، ويدعى فريد محمد سعيد بكر 35 عاما مصاب بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة الحادث.
 
على الفور تم نقل المصاب لمستشفى التل الكبير لإسعافه ورعايته طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب.

انقلاب توكتوك

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

الشبكة الوطنية للطوارىء

اسعاف الاسماعيلية

انقلاب توك توك



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة