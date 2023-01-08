إصابة سائق فى حادث انقلاب توك توك بمنطقة وادى الملاك بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب سائق توك توك بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح بالجسم نتيجة انقلاب التوك توك الذى يقوده بمنطقة وادى الملاك دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى التل الكبير المركزى لإسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب توك توك بمنطقة وادى الملاك دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة سائق التوك توك، ويدعى فريد محمد سعيد بكر 35 عاما مصاب بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة الحادث.

على الفور تم نقل المصاب لمستشفى التل الكبير لإسعافه ورعايته طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب.