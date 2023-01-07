مياه الفيوم: تركيب 18 ألف قطعة موفرة بدور العبادة الأهلية ومقرات الشركة

الفيوم رباب الجالي

صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الفيوم، أن الشركة قامت بتركيب حوالى 18 ألف قطعة موفرة بدور العبادة الأهلية ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق ممثلة فى الشركة القابضة ووزارة التنمية المحلية ومقرات الشركة على مستوى المحافظة على مدار العامين الماضيين.

وأكد النجار أن ترشيد استهلاك المياه هو أحد أهم القضايا الحيوية التى تهتم بها الدولة فى ضوء النمو السكاني المتزايد، وتعتبر القطع الموفرة أحد الوسائل التى تساهم فى ترشيد استهلاك بنسبة تصل إلى 40 بالمائة وبالتالى توفير قيمة الاستهلاك بالفاتورة، وذلك عن طريق خلط المياه المتدفقة بكمية من الهواء دون أن تضعف قوة المياه.

وأضاف أن القطع الموفرة هى قطع ذكية ومصنوعة من مواد صديقه للبيئة، علاوة على أنها ذات قوة تحمل عالية والشركة توفرها للمواطنين من خلال مراكز خدمه العملاء وإدارة التسويق بالشركة.

وكان المهندس محمد عبد الجليل النجار، عقد مشروع شبكات ومحطات رفع الصرف الصحي بقريتي أبو شنب والعجميين ، وذلك بحضور المهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة الجديدة ضمن مشروع شبكات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار التنمية.

وأفاد "النجار"، أن المشروع يخدم أهالى قري " شرف الدين - طحاوى - هويدى-سرور-ابونصار-العيسوى ابو سعده علاوة على عزب كيرمان صيدناوى - جنيدى ويصا - زكى ويصا- نعيم عبد العزيز - رسلان -مختار عيسى-عبد القوى سالم- الزرابى".

ويتكون من شبكات إنحدار بأطوال تصل إلى حوالى 53 كم وخطوط طرد بأطوال تصل إلى 17 كم وعدد 9 محطات رفع باجمالى طاقة تصميمية 14,589 م3/ يوم ويستهدف خدمة عدد 29785 نسمة.

جدير بالذكر أن مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يستهدف خدمة 57 قرية بالصرف الصحى ياتى فى إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع الصحية لسكان محافظة الفيوم من خلال توصيل الصرف الصحى لكافة القرى علاوة على المساهمة في حماية البيئة عن طريق خفض تأثير تلوث مياه الصرف الصحي على جوده مياه بحيرة قارون.