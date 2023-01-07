محافظ سوهاج ومدير الأمن يهنئان مطران طهطا بمناسبة عيد الميلاد.. فيديو وصور

سوهاج محمود مقبول

زار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، يرافقهما أحمد القاضي نائب المحافظ ورئيس المدينة وعدد من وكلاء الوزارة، وأعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة، مطرانية الأقباط بطهطا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد بحضور الأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة.

ومن جانبه أوضح محافظ سوهاج، أن مشاعر الأخوة تربط بين عنصرى الشعب المصرى، الذى لم يعرف يوما سياسة التمييز أو التعصب بين مسلمى مصر وأقباطها، حيث يسود المجتمع روح التسامح والمحبة، مشيرا إلى أن الأعياد الإسلامية والمسيحية هى أعياد لكل الشعب المصرى وأن المسلمين والأقباط شركاء فى هذا الوطن، وأن الشعب المصرى لم ولن يعرف يوما فرقا بين مسلم ومسيحى فجميعنا مصريون والتاريخ خير شاهد على ذلك ففى كل الحروب التى خاضتها مصر امتزج فيها دم المسلم والقبطى من أجل هدف واحد وهو الدفاع عن حرية الوطن وكرامته.

أما الأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة فقد أشار إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هذا العام جاء فى ظل أحداث مهمة في مقدمتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمحافظة الميس الماضى وقيامه بتفقد وإفتتاح عددا من المشروعات الهامة وهذه الزيارة هي أيضا عيدا للجميع.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قام اليوم، خلال جولته الميدانية لتهنئة الأخوة الأقباط بنطاق المحافظة، بزيارة مطرانيات البلينا وجرجا، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا مرقوريوس مطران جرجا، ولفيف من الأباء والكهنة.

وعبر مطارنة البلينا وجرجا عن سعادتهم بتلك الزيارة التي تتكرر دائما في الأعياد، مؤكدين على إرساء قيم التسامح والتواصل، موجهين الشكر للسيد المحافظ ومرافقيه على هذه الزيارة، ومشاعر المودة والمحبة التي تجمع أبناء الشعب السوهاجي.