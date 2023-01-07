محافظ السويس والأهالى يهنئون الأقباط بكنيسة مارجرجس بمناسبة عيد الميلاد

قدم اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس ، التهنئة للأنبا بموا أسقف السويس وقيادات الكنيسة والأقباط الأرثوذكس بكنيسة مارجرجس بمدينة الصباح بحي فيصل بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رافق المحافظ كلامن الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس والدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والشيخ ماجد راضی، وكيل وزارة الاوقاف بالسويس والشيخ مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر الشريف.

كما حضرلتقديم التهنئة العقيد رامي سعد، مدير مكتب المحافظ والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب والنائب حافظ شوشة والنائب سيد عبده عضوا الشيوخ والقيادات التنفيذية والسياسية واساتذة جامعة السويس والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وفي اللقاء، ألقي محافظ السويس كلمة أكد فيها على الترابط القوى بين طرفي الوحدة الوطنية بمصر، مشيرا إلى تزامن الأعياد والمناسبات الدينية بين المسلمين والمسيحين مما يضيف المودة والمحبة والاستقرار في وطننا الحبيب.

وأشار إلي أننا نعيش في اعيادنا أجواء الألفة والمحبة التي تسود بين المصريين، لافتا إلى أن أي محاولة لشق الصف بين عنصري الأمة سيتصدي لها المصريين بفضل وعيهم. مؤكدا أن أعيادنا واحدة ولا يوجد فرق بين مسلم ولا مسيحي.

كما وجه الدكتور ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس التهنئة للحضور، وقال إن الدين الاسلامي أمرنا بتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأقباط مصر خيرا، حيث يعيش المصريون على أرض سلم وسلام دون أي تفرقة.

وقدم الأنبا بموا اسقف محافظة السويس الشكر والتقديرللمحافظ والقيادات التنفيذية والأحياء والمديريات وأهالي السويس علي الحضور للتهنئة بهذه المناسبة الطيبة التي تسودها المحبة والود والترابط بين المصريين.