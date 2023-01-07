مجلس الأمناء والمعلمين يشكل غرفة عمليات لتلقى شكاوى امتحانات الترم الأول

كتب محمود طه حسين

أعلن عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات نصف العام الدراسى 2022 – 2023، لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، لتسهيل أى عقبات تطرأ على سير العملية الامتحانية.

وأشار إلى أن غرفة عمليات المجلس، على استعداد لتلقي أى شكاوي للطلاب وأولياء أمورهم طوال فترة الامتحانات عبر تطبيق واتس آب من خلال الأرقام التالية: 01065125739 و01065125916

وأوضح أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، يتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية فى كل المحافظات، لحل الشكاوى الواردة فور تلقيها، حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وطالب "علام" ، أولياء الأمور بعدم الالتفات إلى الشائعات وضرورة التصدى لمروجيها، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات للصفحات المجهولة بمواقع التواصل الاجتماعى ، مؤكدا أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون لصالح الطالب ، وضمان حسن سير الامتحانات دون أى معوقات.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية ، للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الامتحانات تعقد على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85% ، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة بداية يناير المقبل على أن يتم الحفاظ على سريتها.

وشددت المديريات التعليمية على أن الحفاظ على سرية الأسئلة الإلكترونية أو الورقية للامتحانات مسئولية الإدارات واللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحانات، مشيرة إلى أن الاختبارات تتم مع تطبيق كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سريتها والتصدى للغش الإلكترونى.