كبير مرتلى الكاتدرائية: أشكر الرئيس على كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية

كتب محمد شرقاوى

قال المعلم إبراهيم عياد، كبير مرتلي الكاتدرائية، "نشكر الرئيس السيسى على مشاركته عيد الميلاد المجيد، وعلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية تليق بمصر وعظيمة يامصر، والحمد لله قداسة البابا تواضروس بخير امبارح حدث له تعب بسيط ونشكر ربنا أنه بخير".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "الكنيسة مليانة بالألحان القبطية، وطقوس كثيرة للصوم، وكل الأيام تختلف واللى بيدخل الكنيسة من خلال الألحان بيعرف ان احنا فين لان ليها تاريخ عظيم وخرجنا رحلات كثيرة قدمنا الحان ساعة كاملة فى العديد من الدول الأجنبية.. وكنا بنخرج مع اخواتنا المسلمين والناس كلها بتسمع الالحان".

وتابع: "البابا شنودة يوزع هدية على الشعب اللى بيجى يهنيه، وكل أيامه زكريات كثيرة وكنا نبدأ متأخر بالليل بعد الساعة 10 مساء".

وقال القس أنطونيوس ابن المعلم إبراهيم عياد، كبير مرتلي الكاتدرائية، :"يوم الاحتفال بعيد الميلاد بيدا من الساعة 3 الظهر على عدة الطقوس ونبدا بالعشية وبعدها نصف الليل وبعدها القداس".

وعن سبب اختياره كاهن قال خلال حواره : "الكهانوت دعوة من الله واللى بيختاره الله بسيب شغلى وحياته وبتخصص لربنا والكاهن هو شخص مدعوا من الله.. ولو اتحط كمهنة هتبقى صعبة جدا.. ولكن هو اختيار من الله بيعمل كل حاجة فى الكنيسة بحب.. واختبرت الدعوة عامين عشان الدعوة تجيلى بالكاهانوت".

وتابع : "تجليات ستنا مريم ظهرت فى كنيسة بالزيتون مرتين وكانت هناك لجنة رصدتها وشفى عليها الكثير من المرضى".

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أكد أن أسس المواطنة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات أخذت مسافة كبيرة وبُعدا كبيرا وهذا شيء مميز والطريق ما زال طويلا، قائلا: "كل يوم الوضع يتحسن وبيظهر بصورة لتحقيق المواطنة الصح".