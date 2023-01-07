"علوم الإسكندرية" تعقد لقاء مفتوحا مع الطلاب الوافدين.. التفاصيل

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت كلية العلوم جامعة الإسكندرية، لقاء مفتوحا تجسيدًا لحرص جامعة الإسكندرية وكلية العلوم على التواصل المستمر مع الطلاب الوافدين والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم، وذلك لطلاب الوافدين لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بحضور عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والمشرف على الدراسة بمبنى الشاطبى بالكلية.

وأكدت عميد الكلية أن الكلية حريصة على تهيئة كافة العوامل التى من شأنها دعم الطلاب الوافدين أكاديميا، وأوضحت أن الكلية تسعى دائماً إلى دمجهم مع اقرانهم وتذليل كافة العقبات امامهم حيث انهم سفراء لنا فى بلادهم ويجب أن نعدهم ليكونوا خير ممثلين لجامعة الإسكندرية فى بلادهم، وأشارت خلال ردها على أسئلة الطلاب الوافدين إلى أنه يجب أن نقف على المشاكل ونحاول حلها، كما أننا نتلقى المقترحات من الطلاب أنفسهم ونرد على كافة استفساراتهم، ودراسة ما يواجهم من تحديات.

استعرض الطلاب الوافدين خلال القاء بعض المشكلات التى تواجهم مثل تأخر وصول موافقات القبول بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس بعد امتحانات منتصف الفصل الدراسي. كذلك مشكلة مقرر اللغة العربية للطلاب الناطقين باللغة الانجليزية من جنوب السودان حيث وعدت ادارة الكلية الطلاب بحل هذه المشاكل. كما تم مناقشة الامتحان الشامل بالنسبة للطلاب الوافدين لمرحلة الدراسات العليا.

وكان قد أكد الدكتور أشرف الغندور خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد،أن جامعة الإسكندرية تولى اهتمام بالغا بالطلاب الوافدين الدراسين بالجامعة، وتتبنى الجامعة استراتيجية تصبو إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب الوافدين ودمجهم فى مختلف الأنشطة الطلابية.

وأضاف الغندور فى بيان أن الجامعة تسعى بكل طاقتها لتقديم أفضل الخدمات للطلاب الوافدين، وتسهيل إجراءات قيد الطلاب الوافدين بالجامعة فى أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن جامعة الإسكندرية لديها العديد من البرامج والتخصصات التعليمية المتميزة فى كافة التخصصات العلمية و التى تقدمها الجامعة لطلابها الوافدين، وذلك بهدف تشجيعهم وجذبهم للدراسة بجامعة الإسكندرية وتخريج طلاب ذو تنافسية عالمية تتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.