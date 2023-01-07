ضبط 2 طن جبن أبيض مجهول المصدر بمعمل غير مرخص فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 2 طن جبن أبيض مجهول المصدر داخل أحد معامل الألبان غير المرخصة خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز ومدينة ههيا، في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة إدارة تموين ههيا بالاشتراك مع مفتش من فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، وتمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط 100 صفيحة جبن مجهولة المصدر داخل معمل ألبان غير مرخص كائن بحي السراحنة زنة الصفيحة الواحدة 20 كيلوجرام بإجمالي كمية مقدارها 2 طن، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 207 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة، للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين بكل حزم وقوة وردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.