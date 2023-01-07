ضبط ومصادرة 1.8 طن دقيق بلدى مدعم يستخدم بالمخابز السياحية بهضبة الأهرام

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ،، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين في شن الحملات على المحال والمخابز والبدالين التموينين والتعامل الحازم حيال المخالفات.

وفي هذا الإطار، شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وإدارة تموين الهرم حملة على عدد من المخابز بقطاع هضبة الأهرام ، أسفرت عن ضبط ومصادرة 36 أجولة دقيق بلدي مدعم زنه 50 كجم للجوال الواحد بإجمالي طن و800 كيلوجرام يستخدم فى المخابز السياحيه بهضبة الاهرام بالمخالفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغلق المنشأة المخالفة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز، وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.

وأكد محافظ الجيزة، على ضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لحجب البيع أو احتكار السلع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا أنه سيقوم بالمرور الدورى لمتابعة حالة الأسواق والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار ومدى توافر السلع وكافة احتياجات المواطنين.

وكانت محافظة الجيزة قد أغلقت مخبزا سياحيا بشارع العشرين بحى بولاق الدكرور وقطع المرافق عنه؛ لمخالفته للأسعار وعدم التزامه بالأوزان المحددة لرغيف الخبز وغير مرخص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بغلق أحد المخابز السياحية المخالفة والتى أصدرها خلال جولته التفقدية المفاجئة بشارع العشرين عقب ضبط العديد من المخالفات للمخبز.