ضبط المتهمين بمضايقة سيدة والتعدى على زوجها فى زفتى بالغربية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات تداول خبر تحت عنوان ( مسجل ونجله يكسران ذراع شخص عاتبهما على معاكسة زوجته بإحدى القرى بدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية ).

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/1/2023 تبلغ لمركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) باتهامه (بائع خضروات ونجله مقيمان بذات القرية محل الواقعة)، بالتعدى عليه بالضرب مستخدمان "عصا خشبية" محدثان إصابته على أثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة حال معاتبته للمشكو فى حقهما لمضايقة زوجته حال سيرها بالقرية محل إقامتهم.

تم ضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى ضبط المتهم الهارب.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".