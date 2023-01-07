تكاثر السحب الكثيفة مع انخفاض في درجات الحرارة بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية، انخفاض درجات الحرارة وانتشار للسحب الكثيفة فى سماء المحافظة، وتواصل شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة الشركة استمرار أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى استعدادا لمواجهة الأمطار.

وقال اللواء محمود نافع على إستمرار أعمال التطهير لما يزيد عن 140 الف شنيشة ومطبق لرفع العبئ عن الشبكات استعدادا للأمطار وعلى خفض مناسيب البيارات والتأكد من جاهزية جميع محطات الرفع والمعالجة لاستيعاب اكبر قدر من مياه الامطار الواردة إليها، والاستعداد الكامل ل 152 سيارة ومعدة بالمناطق الساخنة بمختلف مناطق الإسكندرية استعدادا لرفع أى تجمع مياه ينتج عن سقوط الامطار.

وأشار نافع إلى حالة الاضطراب الجوى بدءا من اليوم طبقا للبيانات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية ووجه سيادته العاملين وفرق الطوارئ المتمركزة بأنحاء محافظة الإسكندرية، بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوخى اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء العمل.

وأكد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى كما أكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا خريفيا باردا فى الصباح الباكر، لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11.



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