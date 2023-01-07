تحرير 13 محضرا ضد أنشطة تجارية ومخابز سياحية مخالفة فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

واصلت مديرية تموين الجيزة جهودها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز لضبط الأسواق ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره، والتأكد من الإلتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة.

وفي هذا الإطار، تمكنت إدارة الرقابة التجارية فى حملتها بدائرة قسم بولاق الدكرور من ضبط مخبز سياحى بدون ترخيص ومصادرة عدد أربعة أجولة دقيق بلدي مدعم والتحفظ عليهم داخل مطحن الهرم، وتحرير 13 محضرا لأنشطة تجارية ومخابز سياحية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود ترخيص مزاولة النشاط، وذلك برئاسة سلمى محمد مدير إدارة الرقابة التجارية.

وشنت إدارة تموين الدقي والعجوزة حملة على الأسواق والمخابز السياحية، أسفرت عن ضبط عدد 2 جوال دقيق بلدي من مخبز سياحي لاستيلاءه على دقيق مدعم، وضبط 3 أجولة دقيق بلدي من مخبز سياحي لاستيلاءه علي دقيق مدعم، وضبط 4 أجولة دقيق بلدي من مخبز سياحي لاستيلاءه علي دقيق مدعم، بالإضافة إلى ضبط 3 اسطوانات غاز كبيرة تجاري بمخبز سياحي بدون ترخيص والمنطقة تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك برئاسة صفية حسنى مدير إدارة تموين الدقى والعجوزة.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.

وأكد محافظ الجيزة، على ضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لحجب البيع أو احتكار السلع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا أنه سيقوم بالمرور الدورى لمتابعة حالة الأسواق والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار ومدى توافر السلع وكافة احتياجات المواطنين.