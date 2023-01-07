المحافظ ومدير الأمن يقدمان الهدايا لأطفال بيت الرحمة في سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

زار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، يرافقه اللواء مدير أمن سوهاج، ونائب المحافظ، اليوم الأحد، وعددا من رجال الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية وعدد من النواب بالمحافظة، دار رعاية الأيتام بجمعية بيت الرحمة المسيحية، وذلك ضمن الجولة التى يقوم بها المسئولين لتقديم التهنئة بمناسبة العيد بكافة الكنائس والمطرانيات على مستوى المحافظة من طما شمال، وحتى البلينا جنوبًا.

وقام المحافظ ومدير الأمن ورجال الدين المسيحى والإسلامى، بتقديم الهدايا إلى 26 من نزلاء دار رعاية الأيتام بجمعية بيت الرحمة المسيحية، بالإضافة إلى تقديم علب حلوى وكسوة عيد ومبلغ مادى كعيدية.

كما قام مدير أمن سوهاج، بتوزيع عدد من الهدايا الخاصة بمديرية الأمن على الأطفال ببيت الرحمة، وتم تقديم التهنية لهم من قبل قيادات المديرية بمناسية العيد، وتقدم المسئولين بالدار بالشكر لمدير أمن سوهاج، على ما تم تنفيذه من أعمال تأمينية أثناء الإحتفالات.

ومن جانبه أكد محافظ سوهاج، على عمق مشاعر الأخوة التى تربط بين عنصرى الشعب المصرى، حيث يسود المجتمع روح التسامح والمحبة، وأن الجميع شركاء فى هذا الوطن وأن الشعب المصرى لم ولن يعرف يوما فرقا بين مسلم ومسيحى، فجميعنا مصريون متحدون والتاريخ خير شاهد، ويتضح ذلك من خلال الحروب والثورات المصرية المجيدة التى خاضها الشعب المصرى.

كان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد بعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معرباً فيها عن أصدق التهانى والأمنيات بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة الجليلة لكافة أبناء الشعب المصرى، مشيداً بما تقوم به الكنائس فى إرساء قيم التسامح والمحبة.

وهنأ "الفقى" الأخوة المسيحين داخل مصر والمقيمين بالخارج بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة، مشيراً أن وحدتنا الدائمة هى الأساس فى تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر.



محافظ سوهاج يقدم الهدايا للأطفال (1)



محافظ سوهاج يقدم الهدايا للأطفال (2)