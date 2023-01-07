الزراعة تستعرض أنشطة العلاقات الخارجية.. 6 مذكرات تفاهم وبروتكولات تعاون الأبرز

كتبت ــ أسماء نصار

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا، حول أبرز أنشطة العلاقات الزراعية الخارجية خلال عام 2022، حيث تعتبر العلاقات الزراعية الخارجية الذراع الأساسى المعنى بتعزيز علاقات وزارة الزراعة مع دول العالم الخارجى.

وقال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إنه فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول العالم المختلفة، تم ترتيب عدد من الزيارات لدول العالم بلغ عددها نحو 8 زيارات من بينها: "كوت ديفوار، تونس، السعودية، إيطاليا، الإمارات.. إلخ"، حيث تم إنشاء عدد من اللجان الفنية المشتركة مع تلك الدول فضلاً عن حل بعض المشاكل التى كانت تواجه الصادرات المصرية الزراعية، كذلك تم خلال عام 2022 عقد أكثر من 14 لقاء ثنائيا لوزير الزراعة مع وزراء الزراعة والمناخ والبيئة بدول العالم المختلفة سواء بديوان عام الوزارة أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس ومنها على سبيل المثال: "أوزباكستان، تنزانيا، تشاد، الاوروجواي، كندا، روسيا، الجابون، كوت ديفوار، اوغندا، مدغشقر، زيمبابوى، الصومال، لبنان والسنغال"، لبحث أوجه التعاون مع تلك الدول فى المجالات الزراعية.

كمًا نجحت العلاقات الزراعية الخارجية، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى فى توقيع 6 مذكرات تفاهم وبروتكولات تعاون فى المجال الزراعى والسمكى والحيوانى والبيطرى والتدريب وغيرها مع كلآ من "تونس، بولندا، صربيا، أذربيجان، طاجيكيستانً والبرازيل"، كما يجرى حاليا تفعيل هذه المذكرات ووضعها فى اطار التنفيذ الى جانب التوسع فى ابرام مذكرات تفاهم جديدة مع دول أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد علاقات مصرمتعددة الأطراف، قال موسى إن عام 2022، شهد تحركاً مكثفاً، حيث بلغ عدد اللقاءات على المستوى المتعدد إلى أكثر من 12 لقاء مع مسئولى ومديرى المنظمات الدولية والاقليمية العاملة بقطاع الزراعة، كذلك لم تقتصر الاتصالات المكثفة، على لقاءات ممثلى المنظمات الدولية كمنظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمى والايفاد والاتحاد الاوروبى وغيرها من المنظمات العاملة فى قطاع الزراعة بالقاهرة بل امتدت أيضاً لتشمل إنعقاد عدد من اللقاءات الهامة بمقرات تلك المنظمات.

وفى إطار تعزيز علاقات التعاون الزراعى مع برنامج الاغذية العالمى، أضاف موسى أنه تم عقد أول برنامج تدريبى بمركز الاقصر التنسيقى لنحو 32 متدربا من الدول الأفريقية والأسيوية، حيث تم تسليم الشهادات للمبعوثين الأفارقة فى حضور نائب وزير الخارجية، وبرافين أجروال – مدير برنامج الغذاء العالمى وذلك بعد قيام وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بافتتاحه فى نهاية عام 2021.

وعلى صعيد تعزيز علاقات التعاون مع دول القارة الأفريقية، أشار موسى الى نجاح المركز الدولى المصرى للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية فى تدريب نحو 180 متدربا على مستوى العالم منهم 149 متدربا من نحو 31 دولة أفريقية فى المجالات الزراعية المختلفة، حيث تحمٌل الجانب المصرى كافة التكاليف المتعلقة بهذه البرامج التدريبية، فضلا عن نفقات السفر والاقامة للمتدربين.

وأضاف موسى، أنه تم توفير نحو 3.2 مليون جرعة من الأمصال واللقاحات البيطرية لجمهورية جنوب السودان، فضلا عن ايفاد وفد فنى زراعى للجانب الجنوب سودانى لتقديم الدعم الفنى لأشقائنا هناك، كذلك تم عقد عدد من اللجان الفنية المشتركة مع بعض الدول الأفريقية والأوروبية منها المجر وازوبكستان وزامبيا وكوت ديفوار وغيرها بهدف متابعة ما تم الاتفاق عليه بين مصر وتلك الدول.

وتابع أن العلاقات الزراعية نجحت بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية فى اعتماد المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومعهد بحوث صحة الحيوان كمعامل مرجعية للاتحاد الأفريًقي، كذلك تم تشكيل الفريق المصرى المعنى ببرنامج التنمية الشامله CAADP والذى قام بتسليم التقرير المصرى لأول مرة على موقع الاتحاد الافريقى والذى يهدف لبيان مكانة مصر الزراعية بين دول القارة الأفريقية، كذلك قامت العلاقات الزراعية الخارجية بالتواصل مع الاتحاد الافريقى بشأن طلب انضمام مصر الى منصة الامن الغذائى الافريقى كأحد الأعضاء لتقديم التوجيه الاستراتيجى فى إدارة الأمن الغذائى ويمثل وزارة الزراعة عضوية اللجان التى يتطلبها الاتحاد الأفريقى.

وأشار موسى أيضاً الى المشاركة فى المنصة الإلكترونية لتبادل السلع الزراعية الأفريقية – الأفريقية، بهدف زيادة التبادل التجارى بين دول القارة، واستضافة مصر عددا من الورش العمل التى عقدها الاتحاد االافريقى بالقاهرة مثل : ورشة العمل عن الإستثمار فى الاسماك والإنتاج الحيوانى، وكذا المشاركة فى إعداد استراتيجية افريقية للنهوض بالثروة السمكية والحيوانية فى أفريقيا.

وفيما يتعلق بتوفير التمويلات الضرورية للمشروعات الزراعية المختلفة من الجهات الدولية المانحة، قال المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أنه تم بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى وكذا وزارة الخارجية نجحنا فى الحصول على تمويلات تنموية من الجهات الدولية المانحة بلغ إجماليها نحو 125 مليون دولار لتطوير القطاع الزراعى فى مجالات الرى الحقلى والإنتاج الحيوانى والتغيرات المناخية والإرشاد الزراعى وبناء القدرات ورفع الكفاءة وتنمية المرأه الريفية.

وأضاف انه فى اطار حرص العلاقات الزراعية الخارجية على رفع كفاءة العاملين التابعين للمراكز البحثية والجهات الفنية التابعة لوزارة الزراعة، تم توفير برامج تدريبية لـ54 باحثا وباحثة من المراكز البحثية المختلفة الى دول الصين والهند واليابان للتدريب على عدد من الانشطة الزراعية المختلفة منها: الإدارة الزراعية وإدارة المياه وزراعة الغابات والإنتاج الحيوانى والحجر الزراعى والبيطرى والثروة السمكية ونظم الرى وتكنولوجيا الأغذية وتكنولوجيا التسميد (افتراضياً)، فى إطار برنامج التعاون الاقتصادى والفنى ITEC (افتراضياً)، التنمية الريفية وطرق مكافحة ذبابة الفاكهة والميكنة الزراعية (افتراضياً)، حيث امتدت من أسبوعين إلى 8 أسابيع .

وقال موسى، إنه تم بالتنسيق مع وزارة الخارجية وفريق عمل وزارة الزراعة الإعداد الجيد لمؤتمر المناخ والترتيب ليوم الزراعة والتكيف ضمن الأيام المواضعية بمؤتمر المناخ، والذى حضره نحو 17 وزيراً للزراعة والمناخ من دول العالم المختلفة حيث قام وزير الزراعة بإطلاق مبادرة الزراعة (فاست) والتى لاقت دعم كبير من دول العالم المختلفة، كذلك تم ترتيب نحو اكثر من 17 لقاء على هامش مؤتمر المناخ منها 10 لقاءات وزارية من بينها لقاء مع وزير الزراعة الأمريكى والأرجنتينى والأورجواى والاسترالى ونحو 7 لقاءات مع روؤساء المؤسسات الدولية والإقليمية، وسيظهر نتائج تلك اللقاءات خلال الفترة المقبلة.