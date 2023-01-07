اليوم السابع
Ads
السبت، 07 يناير 2023 12:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرى:‫ تأهيل 6517 كيلو مترا من الترع بمحافظات الجمهورية

السبت، 07 يناير 2023 11:18 ص
الرى:‫ تأهيل 6517 كيلو مترا من الترع بمحافظات الجمهورية تبطين الترع
‎كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
‎انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 6517 كيلو متر بمختلف المحافظات ، والعمل على تأهيل 3855 كيلومتر أخرى وجارى طرح وترسية 1664 كيلومتر باجمالى 12037 كيلومتر 
 
‎ويستهدف المشروع القومى لتأهيل الترع حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه فى إطار رؤية شاملة لتوفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
 
‎يشار إلى أن أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة. 
 
‎الجدير بالذكر أن أعمال التأهيل عادت بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
 
 

تأهيل الترع

تبطين الترع

الرى

المياه

الاراضى الزراعية



الموضوعات المتعلقة

شاهد أعمال تأهيل وتبطين الترع ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا.. فيديو وصور

السبت، 07 يناير 2023 03:00 ص

تبطين الترع بسوهاج.. إنهاء 112 ترعة بنسبة تنفيذ أطوال 77% من المستهدف.. صور

الجمعة، 06 يناير 2023 01:14 م

28.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية جنوب الصعيد.. استكمال المشروع القومى لتبطين الترع والإسكان الاجتماعى.. إحلال وتجديد شبكات الصرف ومياه الشرب.. وتطوير منظومة الإنقاذ النهرى ورصف الطرق الداخلية الأبرز

الخميس، 05 يناير 2023 12:00 م

"أم دومة" بسوهاج تستعد لإعلانها أول قرية نموذجية ضمن"حياة كريمة".. 18 مشروعا خدميا فى التعليم والصحة والطرق والرياضة وتبطين الترع.. مجمعات خدمية ومكتبة متطورة غيرت شكل الواقع.. والأهالى: الرئيس وعد فأوفى

الأربعاء، 04 يناير 2023 01:30 م

مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف 20 ألف كيلو متر بتكلفة 80 مليار جنيه

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة