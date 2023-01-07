اليوم السابع
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إصابة 14شخص اثر إنقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

السبت، 07 يناير 2023 01:24 ص
إصابة 14شخص اثر إنقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا انقلاب سيارة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 14 شخص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بمركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز ملوى، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى للرعاية الصحية.
 
انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من محمد خلف حسين 24 عامًا، وكريم ربيع محمد 17 عامًا، ومصطفى حسان عبد المجيد 23 عامًا، ومصطفى رمضان حسين 20 عامًا، ومحمد صابر محمد 26 عامًا، وشعبان عبد المجيد على 34 عامًا، وفتحى محمد خلف 36 عامًا، ومحمد جمال طلعت 30 عامًا، وحازم رمضان حسن 17 عامًا، وإبراهيم رجب عبد الغفار 34 عامًا، ومصطفى خلف حسين 21 عامًا، وأحمد محمد عبد العزيز 28 عامًا، وعلى عبد المجيد على 30 عامًا، وكيرلس بشارة 24 عامًا.
 
تبين إصابتهم جميعا بكدمات وسحجات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج اللازم، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق مرة أخرى، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

 


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