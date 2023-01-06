22 كنيسة بكفر الشيخ يؤدون صلاة قداس عيد الميلاد.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت 22 كنيسة بمدن محافظة كفر الشيخ، صلاة عيد الميلاد المجيد ، مساء اليوم الجمعة، وقام بصلاة قداس عيد الميلاد المجيد القمص كيرلس ذكي، القمص إسحق عبد المسيح، والقس صموئيل لبيب والقس دميان إميل كهنة كنيسة القديسة دميانة بكفر الشيخ، وسط فرحة المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما ترأس، القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة دسوق

وفي سياق متصل، توافد عدد كبير من الشعبيين والتنفيذيين، وعددًا من الوفود، لتقديم التهنئة بالكنائس بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، بالإضافة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، داعين الله أن يجعله عاماً سعيدًا مباركاً على الشعب المصرى العظيم كله، وأن ينعم علينا فيه بالخير والنماء والازدهار و الأمن و السلام .

وتمنى الشباب والفتيات المسيحيين، من داخل الكنيسة بأن يكون عام حب وخير وسلام على كل المصريين، موجهين الشكر لاخواتنا المسلمين الذين توافدوا على الكنيسة لتقديم التهنئة، كما وجهوا الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتهنئتهم ، مؤكدين أنهم سيحتفلون صباحا في الكنائس والحدائق بعيد الميلاد المجيد .

وتفقد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إجراءات تأمين الكنائس على مستوى المحافظة، ومنها تأمين كنيسة القديسة دميانة بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ، وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة دسوق جميع كنائس المحافظة

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يسعده أن يتقدم بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص اعتزازه بمواقف الأخوة المسيحيين الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور، داعيا الله أن يمتع كل المصريين بموفور الصحة والعافية، وأن تنعم مصر بالأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه المناسبات العظيمة تؤكد على الوحدة والنسيج الوطني الواحد بين المصريين والذي يتجلى في مشاعر الاحتفال بين جميع أبناء مصر، الذين يحتفلون سويا في جميع المناسبات والأعياد.