اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 يناير 2023 12:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

1.2 مليار جنيه اجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال ديسمبر الماضى

الجمعة، 06 يناير 2023 09:02 م
1.2 مليار جنيه اجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال ديسمبر الماضى الإدارة المركزية لجمارك دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط خلال شهر ديسمبر 2022 عن مشمول 3170 شهادة جمركية وذلك لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الأرز والقمح وقطع غيار موتوسيكلات وسيارات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والإبلاکاش والتفاح .
 
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 284 مليون و607 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 780 مليون و105 ألف جنيه بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 169 مليون 188ألف جنيه. 
 
وخلال شهرديسمبر 2022 قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 2394، بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي - سماح مؤقت – دروباك - إعادة تصدير)، وذلك لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، ومنها رمل سیلکا وبرسيم وعلف تبن وبلوكات رخام ، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط بحوالى 16مليون و825 ألف جنيه.
 
وقامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن بمبلغ 2 مليون و 450 ألف جنيه ، وبلغ إجمالى القضايا التى تم تحريك دعاوى بشأنها 3 مليون و 491 ألف جنيه.
 
وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخري المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر ديسمبر 2022، حوالي مليار و233 مليون و901 ألف جنيه.
 
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الانجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.

دمياط

اخبار دمياط

جمارك دمياط

اخبار الجمارك

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

جمارك دمياط تضبط محاولة تصدير منتجات وبضائع دون وجود تفويض أو تنازل

السبت، 31 ديسمبر 2022 10:14 م

1.3 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال نوفمبر الماضى

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 09:05 م

جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب أسلحة بيضاء وكمية من مستحضرات التجميل

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:23 م

مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال سبتمبر الماضى

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:24 م

جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب سولار

الخميس، 13 أكتوبر 2022 07:19 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة