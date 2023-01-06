1.2 مليار جنيه اجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال ديسمبر الماضى

دمياط معتز الشربينى

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط خلال شهر ديسمبر 2022 عن مشمول 3170 شهادة جمركية وذلك لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الأرز والقمح وقطع غيار موتوسيكلات وسيارات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والإبلاکاش والتفاح .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 284 مليون و607 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 780 مليون و105 ألف جنيه بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 169 مليون 188ألف جنيه.

وخلال شهرديسمبر 2022 قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 2394، بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي - سماح مؤقت – دروباك - إعادة تصدير)، وذلك لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، ومنها رمل سیلکا وبرسيم وعلف تبن وبلوكات رخام ، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط بحوالى 16مليون و825 ألف جنيه.

وقامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن بمبلغ 2 مليون و 450 ألف جنيه ، وبلغ إجمالى القضايا التى تم تحريك دعاوى بشأنها 3 مليون و 491 ألف جنيه.

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخري المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر ديسمبر 2022، حوالي مليار و233 مليون و901 ألف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الانجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.