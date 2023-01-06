نائب محافظ الأقصر يلتقى وفد هيئة تنمية الصعيد لمناقشة فرص دعم المحافظة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، وفد هيئة تنمية الصعيد ويضم مازن شقوير مسئول التواصل الحكومى والمجتمعى وأحمد شاكر عضو المكتب الفنى بالهيئة، وذلك فى إطار التعاون بين هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء شريف صالح والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتناول اللقاء الجهود التى تبذلها الهيئة منذ بدء تفعليها فى عام 2019 وحتى الآن، بناءًا على توجيهات القيادة السياسية من أجل تقليل نسب البطالة والفقر وزيادة فرص العمل فى كافة محافظات الصعيد التى تشهد طفرة غير مسبوقة فى المشروعات الصناعية والتنموية والزراعية والحيوانية وذلك بالاعتماد على أبناء الصعيد أنفسهم، وكذا تناول اللقاء الوضع الحالى للمجمع الصناعى الحرفى بقرية الشغب بمركز إسنا الذى يقع على مساحة 600 متر.

ومن جانبة أكد نائب محافظ الأقصر على أهمية أن ينتج العاملين بمجمع الصناعات الحرفية منتجات تخدم البيئة وتوفر ما يحتاجه المجتمع المحيط لكل مجمع ومن المكونات المحيطة بهم وتراعى المعايير التى أقرها مؤتمر المناخ العالمى بشرم الشيخ cop 27، وأشاد بما توفره هذه المجمعات من فرص عمل للشباب والحفاظ على الحرف التراثية وسلامة الغذاء فى صعيد مصر.

وكان قد عقد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" بديوان عام المحافظة، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث حضره 40 مواطنا من مختلف المدن والمراكز، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك فى إطار اللقاءات الجماهيرية المتواصلة.

وقد تنوعت طلبات المواطنين بين طلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة، وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التى تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التى تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.



لقاء وفد هيئة تنمية الصعيد لمناقشة فرص دعم المحافظة



نائب محافظ الأقصر مع وفد هيئة تنمية الصعيد