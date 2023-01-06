نائب جمهورى يصوت لانتخاب "ترامب" رئيسا لمجلس النواب الأمريكى

كتبت ريم عبد الحميد

صوت النائب الجمهورى مات جاتز، لاختيار الرئيس السابق دونالد ترامب رئيسا لمجلس النواب الأمريكى، مع إجراء المجلس سابع تصويت فى غضون ثلاثة أيام فى محاولة لاختيار رئيس للمجلس.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن جاتس المعارض القوى لانتخاب زعيم الجمهوريين بالمجلس كيفين مكارثى، رئيسا له، قد انقسم عن رفاقه أعضاء الحركة المناهضة لمكارثى، بتصويته لترامب فى سابع عملية تصويت. بينما صوت الـ 19 نائبا الآخرين المتبقين للنائب بيرون دونالدز.

ونشر جاتز لاحقا رسما على تويتر يظهر فيه ترامب يلوح بمطرقة رئيس مجلس النواب.

وعلى الرغم من أن التصويت السابع شهد استمرار معارضة نفس الأعضاء العشرين لمكارثى، غلا أن البعض منهم أحرز تقدما فى التفاوض مع الأخير مساء الخميس. لكن جاتز بدا متعمقا فى موقفه المعارض لمكارثى.

وأرجأ مجلس النواب الأمريكي، لليوم الثالث على التوالي، جلسة انتخاب رئيس له بعد خمس جولات اقتراع جديدة فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية، مجدداً في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها كيفن مكارثي رئيساً للمجلس.

وجاءت الخطوة التى قام بها جاتز بعد أن اقترحت النائب لورين بويبرت، الجمهورية عن ولاية كولورادو وعضو الحركة المعارضة لمكارثى، إنها ربما ترشح ترامب للمنصب، وهو ما أدى إلى تعرضها لانتقادات من مذيع فوكس نيوز شون هانيتى. وقال هانتى: هل هذا عرض ألعاب، كما لو أننا سنختار جيم جوردان يوما ما، وترامب فى اليوم الآخر؟. وجيم جوردان هو نائب جمهورى تم ترشيحه لرئاسة مجلس النواب يوم الثلاثاء بديلا لمكارثى.

وعلى الرغم من موقف جاتز وبوبيرت، فإن ترامب نفسه ساند مساعى مكارثى لرئاسة مجلس النواب، وحث النواب الجمهوريين على تخطى هذا الأمر.

وقال ترامب لفوكس نيوز إنه يعتقد إن هذه لعبة خطيرة، صراحة، لو كانوا غير راضين عن مكارثى، فيمكنهم فعل شئ ما فى هذا الأمر لاحقا، متحدثا عن المعارضين لمكارثى.