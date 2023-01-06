مقتل 3 شرطيين وإغلاق مطارات مكسيكية لاعتقال نجل تاجر المخدرات التشابو.. صور

فاطمة شوقى

قالت حكومة ولاية سينالوا، إن 3 أفراد من قوات الأمن قتلوا في الاشتباكات التي كانت بين الشرطة وأفراد عصابة كارتل سينالوا خلال عملية اعتقال أوفيديو جوزمان، وهو تاجر مخدرات مطلوب للولايات المتحدة وأحد أبناء كارتل سينالوا السابق خواكين "إلـ تشابو" جوزمان ، في عملية أدت إلى اشتباكات بالأسلحة النارية وحواجز على الطرق في جميع أنحاء عاصمة الولاية الغربية.



العنف فى المكسيك

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة، إلى أن اضرار كبيرة لحقت بمطار المدينة بسبب العنف، وقالت شركة الطيران الحكومية إن إحدى طائراتها أُصيبت بنيران قبل رحلة مقررة إلى مكسيكو سيتي.

وأشارت وكالة الطيران الاتحادية المكسيكية، إلى إن طائرة تابعة للقوات الجوية أصيبت في إطلاق النار أيضا، مضيفة أن المطارات في كولياكان ومدينتي مازاتلان ولوس موتشيس في سينالوا، ستظل مغلقة لحين عودة الأمن.



حرق سيارات فى شوارع المكسيك

ورد أعضاء العصابة على اعتقال جوزمان، بـ"شل المدينة واختطاف السكان وإشعال النار في السيارات، أجبرت موجة العنف السلطات على إغلاق المطارات والمدارس في مدينة كولياكان وما حولها.

وتظهر مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قتالا عنيفا خلال الليل في كولياكان، المدينة الرئيسية بولاية سينالوا شمالى المكسيك، حيث أضاءت نيران طائرات الهليكوبتر السماء.

وأكد وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال أن أفراد الجيش والحرس الوطنى اعتقلوا جوزمان وفقا للسياسة التي تتبعها الدولة.

وأوضحت الصحيفة أن اعتقال جوزمان جاء قبل أيام من استضافة لوبيز أوبرادور للرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء محادثات ثنائية تليها قمة قادة أمريكا الشمالية مع رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو ، ومن المتوقع أن يكون تهريب المخدرات إلى جانب الهجرة من أهم المحادثات التي ستكون على الطاولة بين الطرفين.



فوضى فى المكسيك خلال عملية اعتقال نجل التشابو

وأضاف فيجيل إن جوزمان كان متورطا في جميع أنشطة الكارتل لاسيما إنتاج مخدر الفانتيل، واتهمت لائحة اتحادية في عام 2018 في واشنطن، جوزمان بالتآمر لتوزيع الكوكايين والميثامفيتامين والماريجوانا في الولايات المتحدة.



نجل التشابو

وقال مركز السيطرة على الأمراض في يوليو الماضي إن أكثر من 107 آلاف امريكى ماتوا بسبب جرعة زائدة من المخدرات خلال العام المنتهي في يناير 2022، معظمهم من المواد الأفيونية بما في ذلك الفنتانيل المصنوع بطريقة غير مشروعة.