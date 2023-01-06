مشروعات سوهاج .. مليار جنيه تكلفة إنشاء مستشفى المراغة المركزى.. صور

سوهاج محمود مقبول

تطوير القطاع الصحي في مصر هي أولوية أولى من إهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي بدأ ت منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات الصحية الأخرى التي أستهدفت كل المواطنين بمحافظات مصر.

وقطاع الصحة في سوهاج وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم استهداف الفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة لتغيير الواقع بها من أجل مستقبل أفضل، حيث شملت المبادرة كل مناحى الحياة تعليمية صحية بنية تحتية

مدينة المراغة واحدة من المدن الشمالية لمحافظة سوهاج التى استهدفتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال 23 قرية و142 تابعا، بإجمالى عدد مشروعات 113 مشروعا، تم البدء فيها جميعا بنسب تنفيذ متفاوتة.

وتأتى مستشفى المراغة المركزى كأكبر مستشفيات المحافظة ضمن إهتمامات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفه بلغت مليار جنيه تقريبا لخدمة 830 ألف نسمه من أهالى المراغة والقرى النجوع التابعة لها المستشفى تقع على مساحة 10 آلاف و682 متر مربع. والطاقة الإستيعابية للمستشفى 200 سرير متنوع، والمستشفى تخدم 830 ألف نسمه بالمدينة والقرى التابعة لها، والمستشفى تتكون من 7 طوابق أرضي+6علوي ".

كما تشمل المستشفى أقسام " طوارئ، والأشعة، التعقيم، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، المعامل والمناظير، الصيدلية، النساء والتوليد، العنايات المركزة، عناية المبتسرين، والعمليات، سكن ومبيت للأطباء، الحروق، والمستشفى يضم مركزا لتدريب الأطباء، و30 سرير عناية مركز، بالإضافة إلى 10 أسرة عناية متوسطة، وعدد 17 حضانة، و عدد 21 جهاز غسيل كلوي، كما تضم 6 غرف عمليات، وعدد 11 غرفة إداري، والعمل بالمستشفى بدأ بها في شهر يونيو الماضي، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية العام القادم 2023م .



مراحل إنشاء مستشفى المراغة المركزى (2)



مراحل إنشاء مستشفى المراغة المركزى (3)



مراحل إنشاء مستشفى المراغة المركزى (4)



مراحل إنشاء مستشفى المراغة المركزى (5)



مراحل إنشاء مستشفى المراغة المركزى (6)



مراحل إنشاء مستشفى المراغة المركزى (7)



