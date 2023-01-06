محافظ سوهاج يتفقد نزل شباب الأزهر الجديد بمنطقة العزبة والعرب.. صور

سوهاج – عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، نزل شباب الأزهر الجديد بمنطقة العزبة والعرب، بحضور الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الازهرية.

وتفقد المحافظ النزل الجديد واستمع الي شرح مفصل عن مكونات المبنى، والذي يتكون من 6 طوابق، ويتسع لإقامة 110 فرد ويشمل 40 غرفة إقامة فندقية.

وأشاد "الفقي" بالمستوى المتميز للنزل، مؤكدا أنه إضافة قوية لاستقبال ضيوف المحافظة في مختلف المحافل.

كان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد تفقد في وقت سابق أعمال الرصف بعدد من الطرق بنطاق مركزي أخميم وسوهاج، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، وتذليل أية معوقات، بحضور المهندس عاطف عبد العزيز مدير جهاز تعمير جنوب الصعيد بسوهاج، ومسئولي الوحدات المحلية لمركزي أخميم وسوهاج.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال الرصف بطريق الطواحين، في المسافة من مسجد الخلوة، وحتى طريق سوهاج دار السلام السريع بطول 4 كم، حيث تم الانتهاء من رصف الطبقة الأولى لمسافة 2 كيلو و650 مترا، وجار العمل في المسافة المتبقية بطول 1 كيلو و350 مترا، كما تفقد أعمال التدبيش الجارية بترعة "الطواحين" المتاخمة للطريق.

يذكر أن أعمال تطوير طريق الطواحين بمسافة 4 كيلو متر، تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير مدخل سوهاج الشرقي، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة طريق الطواحين، بالإضافة إلى طريق سوهاج أخميم بداية من كوبري أخميم وحتى ميدان الصينية بأخميم بطول 1.7 كيلومتر، وعرض 24 مترا بالحارتين، وتطوير المسافة من الإدارة الزراعية وحتى ميدان الوزات، بتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 40 مليون جنيه.