محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بعدد من الطرق بمركزى أخميم وسوهاج.. صور

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال الرصف بطريق الطواحين، في المسافة من مسجد الخلوة، وحتى طريق سوهاج دار السلام السريع بطول 4 كم، حيث تم الانتهاء من رصف الطبقة الأولى لمسافة 2 كيلو و650 مترا، وجار العمل في المسافة المتبقية بطول 1 كيلو و350 مترا، كما تفقد أعمال التدبيش الجارية بترعة "الطواحين" المتاخمة للطريق.

يذكر أن أعمال تطوير طريق الطواحين بمسافة 4 كيلو متر، تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير مدخل سوهاج الشرقي، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة طريق الطواحين، بالإضافة إلى طريق سوهاج أخميم بداية من كوبري أخميم وحتى ميدان الصينية بأخميم بطول 1.7 كيلومتر، وعرض 24 مترا بالحارتين، وتطوير المسافة من الإدارة الزراعية وحتى ميدان الوزات، بتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 40 مليون جنيه.

كما تفقد "الفقي" أعمال الرصف الجارية بطريق المزالوة والتي تشمل رصف القطاع الأخير من طريق المزالوة / الدير بإجمالي طول 7 كيلومترات، وذلك في المسافة المتبقية من الحرفيين وحتى الطريق المؤدي إلى "الشيخ حمد ـ الكوامل" بطول 3 كيلومترات، بالتعاون بين مديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

ووجه محافظ سوهاج خلال جولته بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بتلك الطرق الحيوية التى تشهد كثافة مرورية عالية وفقا للبرنامج الزمني المحدد، مع أهمية الالتزام بأقصى معايير الجودة أثناء التنفيذ.