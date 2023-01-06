محافظ الوادى الجديد يوجه بالقضاء على ظاهرة نباشين القمامة بالمحافظة

الوادي الجديد- فريق المحافظات

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم الجمعة، باتخاذ الإجراءات الرادعة للقضاء على ظاهرة النباشين حفاظًا على سلامة المواطنين والبيئة، مؤكدًا على عدم السماح بجمع القمامة إلا من خلال شركات النظافة المتعاقدين على المدن، وذلك خلال جولته بميدان البساتين بالخارجة.

ووافق المحافظ على إحلال وتجديد دار المناسبات بالحى مناصفةً بين الجمعية والمحافظة، كما وجّه مديرية التضامن الاجتماعى بتقديم المساعدة للمواطنين المستحقين لإقامة مشروعات إنتاجية تعينهم على نفقات المعيشة، ووجّه مديرية الصحة بالتعاقد مع طبيب مسالك بولية وكلى بالإضافة للطبيب الحالى استجابةً لمطالب المواطنين.

وكان محافظ الوادى الجديد، زار قرى بشائر خير الوادى (1) و(2) شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين، ووجه ببدء إجراءات تسكين المنازل الكائنة شمال قرية المنيرة بإجمالى 24 بيت وتوزيع الأفدنة للمستفيدين ممن انطبقت عليهم الشروط، وتجهيز مبنى الوحدة المحلية لقرى بشائر خير الوادى تمهيدًا لدخوله الخدمة كتابع لقرية المنيرة، وعمل سياج شجرى من التين الشوكى يحيط بالمنازل لمنع زحف الرمال.

كما شهد المحافظ باكورة إنتاج قرى بشائر الخير من الخضروات ضمن خطة المحافظة للتوسع فى مشروعات الصوب الزراعية، ووجّه بسرعة تسوية التربة حول المنازل، واستكمال تركيب أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء.

من ناحيةٍ أخرى تفقّد المحافظ أعمال إنشاءات محطة الوقود شمال قرى بشائر خير الوادى القائمة على مساحة 6 أمتار مسطحة، وتحتوى 6 خزانات وقود بسعة تخزينية 240 طنا، ضمن المشروعات الخدمية المقدمة للتيسير على الأهالي.