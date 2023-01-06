كنائس المنيا تحتفل بأعياد الميلاد بإقامة الصلاوات والدعاء لمصر

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا قد تفقد فى وقت سابق عدداً من الكنائس والمطرانيات، للوقوف على الحالة الأمنية، ومتابعة الإجراءات والتدابير الخاصة، بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وشملت الجولة التفقدية مطرانية الأقباط الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية الثانية ومطرانية الأقباط الأرثوذوكس، كنيسة الانبا موسى بجوار مديرية التنظيم والادارة كنيسة ابو سيفين للاقباط الارثوذكس بشلبى وكنيسة الانبا انطونيوس للاقباط الارثوذكس بشارع طه حسين وذلك بمدينة المنيا، بالإضافة إلي مطرانية الأقباط الأرثوذوكس وكنيسة الانبا بيشوي بالمنيا الجديدة.

وهنأ المحافظ أبناء المحافظة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023 معرباً عن أمنياته بأن ينعم الجميع بالفرحة والسعادة والطمأنينة، وداعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.

وأكد المحافظ أن العام الجديد يشهد مزيدا من التنمية والاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال الخطوات التنفيذية نحو الجمهورية الجديدة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم والتي تهدف للارتقاء بحياة المواطنين ورفع اسم مصر عاليا فى كافة المجالات.