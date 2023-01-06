قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم جنوب الأقصر وسط أجواء احتفالية.. صور

أحتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، مساء اليوم الجمعة، بعيد الميلاد المجيد، وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية مبهجة، بمشاركة الأباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد غفير من الشعب القبطي.

وترأس نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بكنيسة العذراء مريم بإسنا (مقر المطرانية)، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقمص مينا جاد، والقس هارون صموئيل ، والقس ابراهيم عبادي ، والقس فيلوباتير سفين، والقس بطرس يسي، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد.

وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء حسن عبد العزيز حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة التأمين التي وضعتها مديرية أمن الأقصر.

فيما قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الجمعة، بزيارة كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكس والإنجيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبدأت الزيارة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، وكان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر وضواحيها، وعدد من كهنة ورجال الدين المسيحي.

ثم توجه محافظ الأقصر والوفد المرافق له لتقديم التهنئة بعيد الميلاد لكنيسة الإنجيليين وكان في استقباله القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر.

وأكد محافظ الأقصر، على روح الأخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.