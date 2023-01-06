صحة الإسكندرية: افتتاح معمل لتحليل المخدرات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية ، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة ، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات التابعة للمديرية، بداية من صباح اليوم الجمعة وحتى مساء غدا السبت تزامنا مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد

واضافت مديرية الصحة أن الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة، قامت بتفقد المعامل الرئيسة للمديرية، ، وافتتاح معمل المخدرات الذى بعد دعم المعمل بأحدث الاجهزة اللازمة لتحليل المخدرات علي مستوي المحافظة.



وأوضحت الدكتورة أميرة طهيو، أن الاستعدادات تشمل زيادة أعداد الأطقم الطبية وخاصة بأقسام الطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بكميات مضاعفة، والتأكد من توافر المياه وصلاحية مولدات الكهرباء، مع تجهيز فرق الانتشار السريع بالمستشفيات للتدخل الفوري في حالات الطوارئ والتنسيق مع مرفق الإسعاف للدفع بسيارات مجهزة تتمركز بالقرب من الكنائس وفي المنتزهات وأماكن التجمعات وكذلك التنسيق مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة ومركز الخدمات الطارئة 137 النداء الآلى لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.

وأضافت "طهيو" أنه تم وضع عيادات متنقلة تابعة للقوافل العلاجية وأخرى تابعة لإدارة تنظيم الأسرة بجوار الكنائس الكبرى بالمحافظة حيث سيتم تقديم خدمة الكشف والعلاج المجاني لمرتادي تلك الكنائس وللمواطنين من سكان المنطقة ، وتفعيل المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتقديم التوعية الصحية بواسطة فرق التثقيف الصحى ، كما سيتواجد بها طبيب وممرض لتقديم خدمات الإسعاف الأولى فى حالات الطوارئ.

وأكدت وكيلة الوزارة، أن غرفة الطوارئ بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة برئاسة وكيلة الوزارة، وتضم وكيلا المديرية وقياداتها لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والتأكد من سرعة وجودة الخدمة الطبية وخاصة في حالة الحوادث والحالات الطارئة وحل أي مشكلة على الفور حرصا على تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية ، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة ، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات التابعة للمديرية، بداية من صباح اليوم الجمعة وحتى مساء غدا السبت تزامنا مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.