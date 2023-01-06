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سكاى نيوز: هدنة بوتين فى أوكرانيا بمناسبة أعياد الميلاد تدخل حيز التنفيذ

الجمعة، 06 يناير 2023 11:16 ص
سكاى نيوز: هدنة بوتين فى أوكرانيا بمناسبة أعياد الميلاد تدخل حيز التنفيذ الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد علوى

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دخلت الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في أوكرانيا حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، والتى تأتى بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد.

وأمر الرئيس الروسي، الخميس، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة مع احتفال المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد، وهي خطوة قوبلت بالرفض من كييف التي قالت إنه لن تكون هناك هدنة حتى تسحب روسيا قواتها من الأراضي التي تسيطر عليها.

تأتي الدعوة الروسية لوقف إطلاق النار في وقت أعلنت فيه واشنطن عن حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا، تتضمن لأول مرة مركبات برادلي القتالية، فيما يمثل إنجازا لكييف التي تطالب الغرب منذ أشهر بإمدادها بمركبات مدرعة لمساعدتها على طرد القوات الروسية من أراضيها.
 


روسيا

هدنة فى اوكرانيا

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