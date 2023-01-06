رئيس الأعلى للدولة الليبية للقاهرة الإخبارية: أنجزنا 95% من القاعدة الدستورية

قال خالد المشرى، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، إن الدستور أنجز منه أكثر من 95%، وكان الخلاف على آلية حل مواد الاختلاف، كما أن هناك تشاورات غير رسمية سابقة حول هذه المواد وكان الموضوع شبه منجز.

وأضاف خلال لقاء خاص يقدمه الإعلامى تامر حنفى بشاشة القاهرة الإخبارية، أن المجلس الرئاسى منوط به مهام المصالحة وتوحيد المؤسسة العسكرية، وهى مهام عظيمة ونتمنى أن يجرى التركيز على القاعدة الدستورية.

وتابع: «القاعدة الدستورية أى الدستور شبه مكتمل بين اللجنتين اللتين تنظرانه، وكان هناك اختلاف على مادتين أو ثلاثة، وعندما اجتمعنا استمر هذا الخلاف، والمواد حول ترشح مزدوجى الجنسية للانتخابات الرئاسية، لكننا نريد أن ننجز باقى القوانين الانتخابية كاملة، بما فيها توزيع المقاعد وغيرها، وتتبقى هذه النقطة التى أن لم تحل سنستفتى الشعب عليها».

وأشار إلى أنهم خلال اجتماعهم بالقاهرة لأول مرة توضع آلية محددة لبحث هذا الأمر، كما أن اجتماع القاهرة كان معد له مسبقا.

وفى وقت سابق، قال خالد المشرى رئيس مجلس الدولة الليبى، أن إجراء انتخابات يحتاج إلى اتفاقات محددة ومهمة وأول أساس فيها هو الأساس التشريعى، مضيفا: "أنجزنا الخطوة الأولى اليوم، وهى الخطوة التشريعية، ولكن ليست هى الخطوة الوحيدة فهناك أشياء تتعلق بالمصالحة، وتوحيد المؤسسات وتوفير البينية التحتية للانتخابات ونظافة السجل الانتخابى، وضمان القبول بنتائج الانتخابات فى ظل انقسامات جدية"، مؤكدا أن كل ذلك سيكون الاتفاق عليه هو الخطوة القادمة، موضحا: "لكننا انطلقنا نحو هذا الهدف العظيم بمعية الشعب الليبى والمؤسسات الأخرى المساندة لنا وسنصل أن شاء الله إلى الهدف المنشود".

وفى وقت سابق، قال خالد المشرى رئيس مجلس الدولة الليبى، أن إجراء انتخابات يحتاج إلى اتفاقات محددة ومهمة وأول أساس فيها هو الأساس التشريعى، مضيفا: "أنجزنا الخطوة الأولى اليوم، وهى الخطوة التشريعية، ولكن ليست هى الخطوة الوحيدة فهناك أشياء تتعلق بالمصالحة، وتوحيد المؤسسات وتوفير البينية التحتية للانتخابات ونظافة السجل الانتخابى، وضمان القبول بنتائج الانتخابات فى ظل انقسامات جدية"، مؤكدا أن كل ذلك سيكون الاتفاق عليه هو الخطوة القادمة، موضحا: "لكننا انطلقنا نحو هذا الهدف العظيم بمعية الشعب الليبى والمؤسسات الأخرى المساندة لنا وسنصل أن شاء الله إلى الهدف المنشود".

وتقدم المستشار خالد المشرى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية بخالص الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا على مساعدتها لمجلسى النواب والدولة للوصول إلى توافق على أساس دستورى واضح تجرى عليه انتخابات ليبية، مضيفا، "قامت الشقيقة الكبرى باحتضان اللجان المشتركة منذ فترة طويلة لم يكن لهذه اللجان أن تجتمع فى البلد".