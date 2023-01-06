رئيسا جامعتى القاهرة وحلوان يهنئان للبابا تواضروس والمسيحيين بعيد الميلاد المجيد

كتب محمد صبحى

تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، متمنيًا لهم المحبة والسلام.

وتمنى الدكتور محمد الخشت، السعادة والخير لجميع المسيحيين في عيدهم، داعيًا الله أن يحفظ مصر في أمن وأمان، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة فيما بيننا.

وفى نفس السياق ، بعث الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس جامعة حلوان في تهنئة عيد الميلاد: "يسعدني وأسرة جامعة حلوان أن نتقدم لقداستكم والأخوة الأقباط بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعين المولى عز وجل بكل مشاعر الود والإخاء أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية و التوفيق و السداد وأن يديم عليكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم نعمة المحبة والإخوة والوئام."

وأكد رئيس جامعة حلوان أن الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفة هى صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالى الذى تجمعنا أرضه وسماؤه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تقدم بالتهنئة إلى الإخوة المسيحيين أبناء جامعة حلوان من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين ، مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد.