حصاد الوزرات.. الصحة: إصدار 85 ألف ترخيص بمزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية 2022

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: إصدار 85 ألف ترخيص بمزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية خلال 2022

ضبط 1258 قضية تموينية فى حملات أمنية