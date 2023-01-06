حصاد الوزرات.. الصحة: إصدار 85 ألف ترخيص بمزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية 2022

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: إصدار 85 ألف ترخيص بمزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية خلال 2022
ضبط 1258 قضية تموينية فى حملات أمنية
التعليم العالى: 10 جامعات تكنولوجية ببرامج دراسية تواكب متطلبات سوق العمل
الزراعة: نتبع مجموعة عمليات للحد من تأثر المحاصيل بانخفاض درجة الحرارة
الصحة: زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى 66.4%
"الأوقاف" تطلق اليوم قافلة دعوية لمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع الأزهر
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