اليوم السابع
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الجمعة، 06 يناير 2023 04:59 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزرات.. الصحة: إصدار 85 ألف ترخيص بمزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية 2022

الجمعة، 06 يناير 2023 04:07 م
حصاد الوزرات.. الصحة: إصدار 85 ألف ترخيص بمزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية 2022 وزارة الصحة والسكان - ارشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: إصدار 85 ألف ترخيص بمزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية خلال 2022

ضبط 1258 قضية تموينية فى حملات أمنية

التعليم العالى: 10 جامعات تكنولوجية ببرامج دراسية تواكب متطلبات سوق العمل

الزراعة: نتبع مجموعة عمليات للحد من تأثر المحاصيل بانخفاض درجة الحرارة

الصحة: زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى 66.4%

 


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