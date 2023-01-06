اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 يناير 2023 09:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على أماكن معارض السلع الجديدة فى 12 حى بالقاهرة

الجمعة، 06 يناير 2023 09:00 ص
تعرف على أماكن معارض السلع الجديدة فى 12 حى بالقاهرة معارض السلع
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت محافظة القاهرة أكثر من 100 معرض ومنفذ جديد للسلع الغذائية بجانب 2100 منفذ وجمعية استهلاكية قائمين بالفعل، وذلك لمواجهة غلاء الأسعار غير المبرر، ومواجهة احتكار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، مع استمرار الحملات الرقابية على كافة الأسواق والتجار.

 وينشر اليوم السابع أماكن معارض السلع كالتالى:

1. حى السيدة زينب ( بامتداد شارع السد، ميدان زينهم، منطقة المواردى )

2. مصر القديمة ( منطقة أثر النبى بزهراء مصر القديمة، خارطة الشيخ مبارك، عين الصيرة ).

3. حى المقطم( ميدان النافورة، الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال ومنطقة السبعين فدان ).

4. حى الخليفة ( شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن، الاباجية، أسفل كوبرى الحضارات ).

5. حى التبين ( شارع الوسط بجوار ميدان الساعة، شارع الصفا والمروة، شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط.

6. حى حلوان ( شارع أبو رجيلة، العزبة البحرية والقبلية، عزبة الوالدة بعرب غنيم ).

7. حى البساتين ( شارع البساتين العمومى أمام شركة الكهرباء، شارع 250 أمام المركز الأولمبى، منطقة بير أم سلطان ).

8. حى دار السلام ( شارع الفيوم، شارع مجمع المدارس، شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف ).

9. حى طره ( مدخل منطقة شق الثعبان بطريق الاوتوستراد، شارع مصر حلوان الزراعى بمنطقة طرة الاسمنت، شارع معهد أمناء الشرطة ).

10. حى المعصرة ( شارع العروبة، شارع الخشاب أمام جامع ابو بكر، أمام محطة مترو المعصرة ).

11. حى 15 مايو ( أمام مبنى الحى ).

12. حى المعادى ( ميدان العرب ).


معارض السلع بالقاهرة

السلع الغذائية

القاهرة

منافذ السلع

معارض السلع

محافظة القاهرة



الموضوعات المتعلقة

محافظ بنى سويف يتفقد مجموعة من معارض السلع والمبادرات والقوافل بقرية سدس

الإثنين، 02 يناير 2023 03:52 م

حملات على الأسواق للتوعية بإعلان سلع الأسعار وعقوبات للمخالفين.. وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظين تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء لضبط الأسعار.. ويوجه بالتوسع فى إقامة معارض السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.. صور

الإثنين، 02 يناير 2023 07:00 ص

الغرفة التجارية بالجيزة تعلن إقامة معارض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:33 ص

محافظ شمال سيناء يفتتح معرض السلع الغذائية المخفضة بالعريش.. صور

الأحد، 25 ديسمبر 2022 03:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة