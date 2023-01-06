تحقيقات النيابة تكشف تنفيذ لص المنازل فى القاهرة لـ3 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بسرقة محتويات الشقق السكنية فى منطقة البساتين أقر بارتكابه 3 وقائع سابقة بأسلوب كسر.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، وبحوزته 2 شاشة تليفزيون، وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقتهما من داخل شقتين كائنتين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط 3 شاشات تليفزيون أخرى اعترف بسرقتها من داخل 3 شقق بذات العقار وبذات الأسلوب المشار إليه.