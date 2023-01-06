المفتي: المسلمون والمسيحيون جناحا مصر ونسيج قوي ودائما في رباط ووحدة

كتب محمد شرقاوى

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ، أن التجربة المصرية تجربة فريدة فالنسيج الوطني بين جناحي مصر المسلمين والمسيحيين هو نسيج قوي ومتين لا يستطيع أحد أن يقطعه ما داموا في رباط ووحدة، وقد عاشوا على أرض مصر عبر التاريخ جنبًا إلى جنب، بيوتا متجاورة، ومصالح مشتركة، وأهدافًا واحدة، متضامنين متحابين في سبيل الوطن، رخاء وأمانا، حربًا وسلامًا، حتى يئست منهم كل محاولات الوقيعة التي تتعمد نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، فهؤلاء المغرر بهم لم يقرؤوا التاريخ جيِّدًا ولم يعرفوا تلاحم هذا الشعب الصامد عبر العصور ضد الوقيعة.

وأضاف مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا ريب أن مشاركتنا لشركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم وتبادل الفرحة معهم هي من قبيل السلام والتحية وحسن الجوار، وذلك مظهر من مظاهر البر والرحمة والتعامل بالرقي الإنساني الذي كان يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من جاوره أو تعامل معه منهم، وعلى ذلك سار المسلمون سلفًا وخلفًا عبر تاريخهم المُشَرِّف وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة السمحة التي دخلوا بها قلوب الناس قبل أن يدخلوا بلدانهم.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن هذا الفعل يندرج تحت باب الإحسان الذي أمرنا الله عز وجل به مع الناس جميعًا دون تفريق، مذكرًا بقوله تعالى: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»، وقوله تعالى:«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ».

وتوجه شوقي علام خالص التهاني والأمنيات بالحياة المستقرة الهادئة والتقدم والازدهار لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا عمق العلاقة الوطيدة بينه وبين قداسة البابا مشيرا إلى أنه رجل من طراز فريد.

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يوزع وقته بطريقة منظمة، وكل ماكان يفعله له موعد مثل النوم والاستيقاظ، والجلوس مع أهل بيته، ومقابلة الناس وحل مشاكلهم وكان عمله على مدار اليوم منظم ودقيق.

وأضاف أن الباحثين أكدوا أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها توازن تام بين الحاجات الأساسية والجانب الإيماني والروحي، وتوازن بين الروح والجسد، وكل ما يفعله كان منظم وله وقت.

وأجاب مفتي الجمهورية عن سؤال كيف يعيش المسلم مع أخيه القبطي، حيث أكد أن الناس جميعًا شركاء في الوطن، وهناك امتزاج تحديدًا في مصر بين المسلم والمسيحي يربطنا عيش مشترك منذ قديم الزمان.