اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكشف علي 1779 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بالمنوفية ضمن حياة كريمة

الجمعة، 06 يناير 2023 11:58 م
الكشف علي 1779 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بالمنوفية ضمن حياة كريمة قافلة طبية مجانية بالمنوفية ضمن حياة كريمة
المنوفية - فريق المحافظات

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قالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أنه تم الكشف علي 1779 مواطن فى قافلة طبية ببقرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وأوضحت شفيق، أن القافلة تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتنفيذ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية تخفيفا للعبىء عن كاهل المواطنين، والتي أستمرت على مدار يومين.
 
واضافت شفيق، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة 2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد ، أسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.
 
وأوضحت شفيق، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1779 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية ل274 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ل23 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 30 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 16حالة  تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.
 
وأشارت شفيق إلى أنه تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .
 
وأكدت شفيق، أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية .
 
ووتابعت شفيق أنه تم تنظيم القافلة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


صحة المنوفية

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