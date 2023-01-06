اليوم السابع
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القبض على سائق ميكروباص أصاب سيدة فى المرج

الجمعة، 06 يناير 2023 11:46 ص
القبض على سائق ميكروباص أصاب سيدة فى المرج تصادم ميكروباص - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت الداخلية ملابسات ما تم نشره بشأن اصطدام سيارة "ميكروباص" بإحدى السيدات محدثاً إصابتها بالقاهرة.
 
 بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة المرج من إحدى المستشفيات بإستقبالها (إحدى السيدات – مصابة بنزيف وكسور متفرقة بالجسم ) إثر إصطدام سيارة "ميكروباص" بها حال توجهها لوالدتها بدائرة القسم وفر هارباً.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المشار إليها وقائدها "لا يحمل ثمة تراخيص" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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