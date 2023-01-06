القبض على سائق ميكروباص أصاب سيدة فى المرج

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت الداخلية ملابسات ما تم نشره بشأن اصطدام سيارة "ميكروباص" بإحدى السيدات محدثاً إصابتها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة المرج من إحدى المستشفيات بإستقبالها (إحدى السيدات – مصابة بنزيف وكسور متفرقة بالجسم ) إثر إصطدام سيارة "ميكروباص" بها حال توجهها لوالدتها بدائرة القسم وفر هارباً.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المشار إليها وقائدها "لا يحمل ثمة تراخيص" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.